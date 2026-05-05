Una diputada nacional pidió a la Justicia que detengan a Manuel Adorni “por apretar a un testigo”

La diputada nacional Marcela Pagano apuntó contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, y pidió que sea detenido por la Justicia por supuestos “aprietes” a un testigo en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun“, denunció en su cuenta de la red social X.

El principio que citó la diputada es un criterio jurisprudencial establecido en 2017 por el camarista federal argentino Martín Irurzun, que establece que la prisión preventiva puede dictarse contra exfuncionarios o funcionarios públicos si sus vínculos políticos y administrativos pueden entorpecer una investigación judicial, independientemente de la falta de sentencia firme.

El posteo en el que Pagano denuncia a Adorni X

En la denuncia que adjuntó junto a su publicación, la diputada del bloque Coherencia hizo alusión a un supuesto “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente” causado por Adorni al haberse comunicado el pasado 4 de mayo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial bajo juramento.

Según Pagano, el funcionario mileísta le habría “ofrecido ayuda y/o el contado de su ‘equipo’”, además de, posteriormente, borrar los mensajes que intercambió con el contratista.

El rol del contratista

Tabar —involucrado en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito— declaró este lunes en la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

Matías Tabar el contratista que complico a Manuel Adorni tras declarar por las refacciones en una de sus propiedades

El testigo explicó que el pago total se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales. Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho. El presupuesto original ascendía a US$128.150, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas. Con esas exclusiones, el presupuesto de base quedó en aproximadamente US$ 85.050. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos US$ 9000, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los US$ 94.000. Hubo ocho meses de obra.

En tanto, ante la consulta de LA NACION, fuentes cercanas al jefe de Gabinete afirmaron que “ese no es el monto” que pagó Adorni por la refacción de la casa y detallaron: “Seguramente vamos a solicitar una pericia, porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”.