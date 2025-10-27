La Libertad Avanza se impone a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires por estrecho margen

La provincia de Buenos Aires arroja un resultado sorprendente en las elecciones legislativas, con La Libertad Avanza en el primer lugar, con un margen de 0,7 puntos porcentuales por sobre el peronismo, que queda segundo, con el 93% de las mesas escrutadas.

La Libertad Avanza alcanza los 3.437.941 votos, mientras que Fuerza Patria llega a 3.380.694. Así, la lista que encabeza Diego Santilli (que reemplazó en la primera posición de la nómina libertaria a José Luis Espert) se quedaría con 17 bancas, mientras que la lista peronista, con Jorge Taiana a la cabeza, llegaría a 16 escaños. Las dos fuerzas se quedan con 33 de las 35 bancas en disputa.

Juan Grabois, en el búnker de Fuerza Patria Santiago Filipuzzi

En el transcurso de la jornada electoral, los guarismos se fueron torciendo y cambiando de bando. El peronismo aguardaba una victoria por un margen más escaso que el que había obtenido en septiembre (elecciones bonaerenses que ganó con 13,5 puntos de diferencia), pero el transcurso de la jornada mostró un creciente entusiasmo libertario que comenzaron a admitir fuentes justicialistas.

Las dos bancas restantes en el reparto de la provincia de Buenos Aires quedarían para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que se ubica en el tercer puesto, con el 5% de los votos.

Provincias Unidas, que llevó a Florencio Randazzo como primer candidato, no logra acceder a a ninguna banca por la provincia de Buenos Aires. Pelea el tercer y cuarto puesto con la lista que encabeza el abogado Fernando Burlando, Propuesta Federal para el Cambio.

Noticia en desarrollo