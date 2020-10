La madre de los Etchevehere dijo que va a entrar al campo tomado

La madre de los Etchevehere dijo que van a entrar al campo tomado

La madre de los hermanos Luis y Dolores Etchevehere, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, dijo hoy que piensa ingresar mañana al establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos, lugar que se encuentra ocupado de manera ilegal, según denuncia.

En diálogo con el canal TN, dijo que va a tener paciencia "hasta mañana" y que no tiene "miedo de ir presa", ya que una orden judicial prohíbe su ingreso y el de su hijo Luis al lugar.

"Le pedí a la policía que si no tenía lo suficiente para impedir el ingreso de 30 autos con víveres de gente desconocida para darle a la toma, mis hijos y yo nos íbamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima", dijo Leonor, en referencia a los vehículos que llegaron hoy al establecimiento.

"Voy a tener paciencia hasta mañana y voy a intentar entrar. Si me quieren llevar presa, que me lleven. Vamos a estar muy orgullos si nos llevan presos por defender nuestra propiedad, no tenemos miedo, al contrario, vamos a estar contentos, si es que se animan", agregó.

Hoy más temprano, alrededor de 11 vehículos y 30 personas llegaron hasta el establecimiento Casa Nueva, según denunció el exministro Luis Etchevehere. "Es increíble la inacción de la Justicia lo que está produciendo en este lugar; más ocupantes y militantes que vienen a la toma ilegal", dijo en redes sociales junto a imágenes del ingreso.

Etchevehere realizó también declaraciones radiales, pese a que el juez subrogante Raúl Flores, que ayer no hizo lugar a un pedido de desalojo, prohibió al exfuncionario declaraciones en medios en relación a otra causa.

Por una causa por presunta "extorsión en contexto de violencia de género" que inició su hermana, Dolores Etchevehere, que anunció una donación de tierras en favor de un proyecto agroecológico que respalda Juan Grabois, Flores dispuso la "prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales".

Dolores Etchevehere se encuentra junto a un grupo de 40 personas relacionadas a Grabois dentro del establecimiento. El dirigente social dice que Dolores había concedido un 40% de esas tierras para un proyecto agroecológico liderado por él. Luis Etchevehere presentó un pedido de desalojo, pero fue denegado por el juez Flores.

Productores y usuarios de redes sociales convocaron a un "banderazo federal" por "la libertad de expresión y la propiedad privada", para mañana, a las 17. Se movilizarán hasta Santa Elena, en Entre Ríos, lugar adonde está emplazado el campo Casa Nueva.

