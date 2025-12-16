La crisis peronista: el kirchnerismo suma a Zamora, bautiza “Popular” al nuevo interbloque en el Senado y ya hay polémica interna

“¡Populares! ¿A vos te parece? ¿ A quién se le ocurrió ese nombre, quién fue el genio? ¡Van a decir que la Bullrich es la divina y que nosotros somos los populares!“. Indignada, una senadora peronista rezongaba esta tarde en el comedor del Senado, enojada con el nuevo nombre elegido por el PJ para bautizar el interbloque que compondrán 28 legisladores.

Recordaba la senadora, no sin cierta razón, la dicotomía entre “divinas” y “populares” que hizo famosa Patito Feo, la exitosa telenovela juvenil que se transmitió por Canal 13 entre 2007 y 2008.

En realidad, el nuevo conglomerado peronista se llama “Popular”. Así consta en la nota que el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), elevó a las autoridades parlamentarias de la Cámara alta.

Bajo el nuevo nombre trabajarán en forma conjunta los 22 miembros del Bloque Justicialista, que también preside Mayans; los cuatro nucleados en Convicción Federal, presidido por Fernando Salino (San Luis); y el Frente Cívico de Santiago del Estero que conduce el exgobernador Gerardo Zamora.

Aunque LA NACION lo anticipó hace casi un mes, la nota elevada por el peronismo confirma que Zamora terminará jugando como aliado del kirchnerismo, al sumar bajo la forma de interbloque su presencia y la de la senadora Elia Moreno, que fue electa en la boleta del Frente Cívico en la elección del pasado 26 de octubre.

De hecho, fuentes peronistas confirmaron a LA NACION que la elección del nombre Popular respondió a la necesidad de satisfacer una de las condiciones que impuso el exgobernador de Santiago del Estero para sumarse a la bancada peronista.

La condición fue, precisamente, que el nombre del interbloque no contuviera la palabra peronista ni nada que hiciera alusión al peronismo, según le confió a este diario un funcionario con acceso al despacho de Mayans y que conoce los devaneos de la mesa de arena kirchnerista que conduce el bloque y que integran, además, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

Según pudo saber este diario, en las próximas horas podría haber novedades al interior del flamante interbloque Popular. Al parecer, el bloque Convicción Federal podría sumar integrantes, lo que iría en detrimento del Bloque Justicialista, sector kirchnerista y más numeroso del interbloque.