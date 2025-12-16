LA NACION

Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica: el Gobierno ya designó a su reemplazante

Desde la CNEA confirmaron que el ingeniero Martín Porro asumirá como titular del organismo

Germán Guido Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA EL 29_05_2024
Germán Guido Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA EL 29_05_2024

El Gobierno anunció la salida del funcionario Germán Guido Lavalle, hasta entonces a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tras la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

Por medio de un comunicado oficial, el organismo anunció la renuncia de Lavalle, si bien no se explicitaron los motivos de su dimisión. En cambio, se reparó en los últimos “hitos” de su gestión de dos años. “Se impulsó un plan para la finalización delReactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha delCentro Argentino de Protonterapia(CEARP); se firmó el memorándum de entendimiento conCandu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y se posibilitó la entrega delacelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica”, resaltaron.

Tras ello, desde la CNEA dieron a conocer la nueva incorporación del ingeniero Martín Porro como presidente del organismo, a quien destacan por sus “30 años de gestión”, designado por el flamante Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

