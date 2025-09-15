La mano derecha de Kicillof llamó a marchar contra los vetos y chicaneó a Milei: “Quizás se piensa que es un emperador”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, convocó en nombre del gobierno provincial a marchar el miércoles al Congreso, cuando la Cámara de Diputados tratará los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Bianco pidió expresar “la presión del pueblo” y criticó al presidente Javier Milei, a quien le pidió respeto por la Constitución y especuló con que el jefe del Estado “quizás se piensa que es un emperador o un pequeño dictador”.

“Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, queremos dar apoyo no solo a nuestros diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, sino al conjunto de los diputados, para que este miércoles puedan validar la vigencia de estas tres leyes: la de emergencia en pediatría, la del reparto de los ATN, la del financiamiento universitario. Convocamos a todos los bonaerenses para que se hagan presentes en la Plaza del Congreso para ejercer sanamente lo que corresponde: la presión del pueblo sobre aquello que reclama y necesita para poder sostener sus condiciones materiales de vida. Así que, este miércoles, allí estaremos”, convocó Bianco este lunes por la mañana, en una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía provincial, Pablo López; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar.

Bianco señaló que fue “muy oportuno hacer una conferencia especial vinculada con los vetos de Milei”, al cerrar esta mañana las exposiciones que habían hecho López (contra el veto a la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional), Kreplak (que pidió que “los legisladores vuelvan a sancionar la Ley de Emergencia Pediátrica”) y Villar (que remarcó la ”situación crítica" de las universidades).

“Creo que el Presidente tiene que entender que es un presidente constitucional, que ha sido elegido por el pueblo argentino y que, en tanto presidente constitucional, tiene que respetar la Constitución. Quizás, se piensa que es un emperador o un pequeño dictador, pero no lo es”, criticó Bianco.

“Es un presidente constitucional, tiene que respetar las leyes del Congreso, tiene que respetar lo que establecen en su mayoría los diputados y senadores, lo que le está reclamando la opinión pública. Tiene que escuchar lo que ha dicho el domingo pasado [por las elecciones del 7 de septiembre] el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque no deja de ser un plebiscito sobre el gobierno nacional”, sostuvo el ministro de Gobierno provincial. “A los bonaerenses no nos gustan esas políticas de ajuste, de motosierra, de no respeto de la Constitución. Tampoco nos gustan las formas en que se hacen esas políticas, de permanentes agresiones, de ataques sobre los sectores más vulnerables, los sectores de menos ingresos”, completó.

Bianco indicó también que Kicillof no fue convocado a dialogar con el Gobierno. El gobernador le pidió a Milei una reunión, tras imponerse en las urnas bonaerenses. “No hemos sido convocados pese a que se ha recreado un Ministerio del Interior, que es el ministerio que tiene el vínculo principal con las provincias. He felicitado personalmente al nuevo ministro, Lisandro Catalán, con quien teníamos ya un vínculo de trabajo", aclaró el funcionario kicillofista.