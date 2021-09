La ministra de las Mujeres aseguró que no pensó en renunciar tras la llegada de Juan Manzur

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró hoy que no pensó en renunciar a su cargo tras la designación como jefe de Gabinete del tucumano Juan Manzur, a quien denunció en 2019 por impedir la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Además, les respondió a quienes la acusan de tener una “doble vara” en relación con el caso de José Alperovich, el senador que está de licencia tras ser denunciado por abuso sexual por su sobrina.

Al ser consultada en Radio Continental acerca de la convivencia con Manzur y sobre la posibilidad de que su arribo al Gobierno dificulte la tarea del ministerio a su cargo, Gómez Alcorta afirmó: “No coincido en que la llegada del jefe de Gabinete esté vinculada a obstaculizar las políticas de género. Esta agenda es priorizada como nunca antes y en menos de dos años ha quedado realmente claro que es una agenda concreta”.

En esa línea, aclaró que la designación del tucumano tampoco estuvo vinculada a la renuncia días atrás de Cecilia “Checha” Merchán, una funcionaria de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad que también lo había denunciado penalmente en 2019.

Junto a Gómez Alcorta, Merchán acusó a Manzur por negarse a que se le practique un aborto a una niña de 11 años, que había sido violada por la pareja de su abuela y que luego de dilaciones en la Justicia fue sometida a una cesárea en la semana 23.

“La renuncia (de Merchán) no tiene ninguna relación con la llegada del jefe de Gabinete. De hecho, el lunes hicimos una reunión en el ministerio y Cecilia dijo que para ella la denuncia que habíamos formulado de manera conjunta no le tenía ninguna preocupación”, explicó esta mañana la ministra.

Seguidamente, le preguntaron si había evaluado renunciar a partir del nombramiento de Manzur como reemplazante de Santiago Cafiero, a lo que replicó: “De ninguna manera. El viernes a la noche tuve un intercambio con el Presidente sobre la paridad en el Gabinete y para mí es muy importante decir que las políticas de género y diversidad están muy bien resguardadas. Problema habría si no puedo seguir avanzando, pero eso no sucede. Entonces no veo ningún problema”.

Más tarde, insistió en que “no hay ningún problema” en la convivencia con el nuevo jefe de Gabinete. “Yo lo denuncié como feminista y militante de Derechos Humanos y si hoy hubiese una situación similar, volvería a hacer la misma denuncia para que se investiguen todas las responsabilidades, sea quien sea”, sostuvo la funcionaria y agregó: “El día que deje ser ministra, voy a seguir siendo una militante de DDHH y feminista. Uno no pierde sus convicciones”.

“Doble vara, no”

Finalmente, la ministra les respondió a quienes la acusan de manejar una “doble vara”, entre ellas, la activista por los derechos de las mujeres, Fabiana Túnez, que afirmó: “Además de que hizo una denuncia en su tiempo (referida a Manzur), me preocupa que no siga acompañando a la sobrina de Alperovich y que la agenda del ministerio actúe según el color político de la provincia”.

Frente a este tipo de acusaciones, Gómez Alcorta sostuvo: “Sobre lo de Alperovich hay falta de información. El ministerio ha estado en contacto y trabajado en el caso, pero además he dicho que no tenía ninguna duda y que le creía a la sobrina. También hay mala fe porque (Túnez) hizo mención sobre las mujeres wichis en Formosa y yo he tenido reuniones con las denunciantes la Estado nacional”.

Tras ello cerró: “Podrá no estar de acuerdo con las políticas de género, pero doble vara, no”.