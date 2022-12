La muerte del ministro de Desarrollo Social de Catamarca: la segunda autopsia al cuerpo de Juan Carlos Rojas determinó que tuvo un golpe en la cabeza

escuchar

Parte de las dudas sobre qué pasó con el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, a quien su hijo encontró muerto en su casa, se disiparon esta mañana con la segunda autopsia que se realizó a su cuerpo. El procedimiento arrojó que el funcionario tuvo una muerte violenta, por “traumatismo cráneo-encefálico”, y así se descartaron las causas naturales. La investigación ahora virará a intentar determinar si hubo personas implicadas. Después de conocerse el informe, autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de Catamarca estuvieron reunidas.

Ayer, la noticia tomó otro ribete cuando el sindicalista Luis Barrionuevo habló de un posible “asesinato”. La relación entre Barrionuevo y Rojas se da porque ambos comparten raíces gremialistas y pertenencia a la Unión de Trabajadores del Turismo Hotelero y Gastronómicos (Uthgra).

En tanto, el fiscal Laureano Palacios, que instruye la causa, sostuvo, según el diario El Ancasti de esa provincia: “Trabajamos con la División de Homicidios todo el tiempo que hizo falta. No hubo ningún accionar negligente por ninguna de las partes. No son concluyentes las pericias, lo que sí es contundente es el golpe en la cabeza. No están claros los hechos”.

Dijo también que en un primer momento no evidenciaron signos de violencia en el domicilio del funcionario fallecido, en el barrio Parque América de Catamarca capital, pero descartó que se trate de un hecho de inseguridad. “Hay varias líneas de investigación, no se descarta ningún móvil”, acotó. Incluso sostuvo que la Justicia “siempre barajó” la hipótesis del homicidio y que por eso se decidió ordenar un segundo procedimiento de autopsia.

“Al ser una persona pública, no tiene una sola relación. Son todas hipótesis y se trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad”, expresó el fiscal, que además aclaró que de momento no hay personas detenidas por este caso.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Catamarca