El mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner fue financiado por el empresario Lázaro Báez cuando se cumplió el primer aniversario Fuente: Archivo - Crédito: Horacio Córdoba

Mariela Arias Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 04:30

EL CALAFATE.- A diez años de la muerte de Néstor Kirchner y nueve de la apertura oficial del edificio que contiene sus restos, el Mausoleo en homenaje al tres veces gobernador de Santa Cruz y expresidente del país, será hoy una vez más lugar de peregrinaje de los simpatizantes y militantes políticos del santacruceño más famoso.

Si bien no está previsto que se abran las puertas al público, sí está convocada la "Caravana de las Mil Flores" que llegará hasta el cementerio local que aloja el edificio construido por Lázaro Báez. Desde 2014, los 27 de octubre en Santa Cruz son feriado provincial en homenaje a Kirchner.

"Porque se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner, porque es nuestro deber militante homenajearlo. Porque hoy mas que nunca está vivo en nuestros corazones", reza la convocatoria que circula en las redes sociales y llama a que hoy se recuerde a Néstor Kirchner con una caravana que completará el último recorrido que hicieron los restos entre el aeropuerto de la ciudad y el cementerio.

El impactante edificio en Santa Cruz, donde los 27 de octubre es feriado provincial por la muerte de Néstor Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

"Tocá bocina, cantá por Néstor, con banderas o carteles. Manteniendo las medidas de protección, barbijo, distanciamiento, cuidándonos entre todos", dice la convocatoria que tiene previsto al llegar al cementerio dar una vuelta en la manzana, pero sin bajarse de los autos, por el coronavirus. Y piden a todos, llevar una flor para dejar testimonio desde afuera del cementerio.

Si bien el predio está abierto, el ingreso al Mausoleo está cerrado desde el inicio de la pandemia. Ya no depende de la familia Báez, sino que está bajo el cuidado del gobierno provincial.

Financiamiento

En los buenos tiempos, Báez financió la construcción y mantenimiento del Mausoleo. En el 2016, con el empresario ya detenido en Ezeiza en el marco de las investigaciones de corrupción de la obra pública, la Cámara de Diputados pidió declararlo monumento provincial e histórico, desde entonces la obra y el cuidado y mantenimiento quedó en manos de la provincia.

Ya no hay custodios privados de Báez, solo queda la División Guardia Infantería de la policía que se turna cada 12 horas para custodiar el silencio y la soledad del edificio que sobresale en medio de las tumbas bajas y sencillas.

Convocaron por redes a un peregrinaje al mausoleo Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

El edificio es, quizás, el monumento más impactante que unieron a las familias Kirchner y Báez, hasta que las causas judiciales los llevaron a los tribunales federales.

En las rejas que rodean al predio un letrero advierte que no se puede ingresar con cámaras fotográficas ni celulares. Sin embargo, hoy no hay visitas al interior de la bóveda y no trascendió si se abrirá.

El primer aniversario

En 2011, para el primer aniversario del fallecimiento de Kirchner, Báez contó que financió la obra como un homenaje "a un amigo". Al mausoleo lo construyó en nueve meses a través de su empresa Austral Construcciones: la bóveda de 11 metros de altura culminan en un impactante vitral del artista local Andrés Caamaño con el ícono del Bicentenario, que solo puede observarse desde el interior del edificio. La obra cuenta con una potente lámpara de leads que lo ilumina y proyecta la imagen sobre el féretro de Néstor Kirchner ubicado en la planta baja, el cual se puede ver a través de paredes de vidrio.

La construcción de la bóveda Fuente: Archivo - Crédito: Horacio Córdoba

Por una causa sobre el financiamiento del mausoleo, el juez federal Sergio Torres ordenó en 2016 cuatro allanamientos en Santa Cruz: uno en la gobernación, otro en el municipio y dos en la sede de Austral Construcciones, buscando documentos, decretos municipales y datos de una supuesta cuenta a través del cual se habría financiado la construcción y posterior mantenimiento del edificio montado en el cementerio municipal. En el expediente consta la decisión de la gobernación de hacerse cargo de la manutención del edificio.

Conforme a los criterios de Más información