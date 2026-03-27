La nueva Oficina Anticorrupción quedó al mando de una jueza conocida de Mahiques y lejos del perfil político del macrismo

Cuentan los que saben que Juan Bautista Mahiques llamó a la jueza porteña Gabriela Zangaro el mismo día en que asumió como ministro de Justicia. Le pidió que estuviera al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) y ella le dijo que sí sin dudar.

Su designación frente al área -sensible por los temas que maneja- se plasmó en el Boletín Oficial este viernes, en medio de un torbellino para el gobierno libertario por la ebullición de dos casos -el de Adorni y $LIBRA-, con complicaciones justamente por supuesta corrupción y la cúpula de esta administración bajo sospecha.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, Mahiques buscó completar su equipo en el Ministerio de Justicia con funcionarios que considera “intachables” y con personas que no tuvieran manchas a nivel público.

El ministro pretendió así evitar más presión sobre su cartera porque ya tuvo demasiados ruidos con su desembarco en el Gobierno, tanto por las polémicas sobre su relación con la cúpula de la AFA como por si arribaba para ayudar a la secretaria general, Karina Milei, en los tribunales (dos cosas que negó terminantemente).

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Zangaro no tiene recorrido mediático ni político y de momento sobre ella se conoce que trabaja desde 2003 como jueza de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juzgado N° 22. También, que integra el Consejo de la Magistratura porteño. La nueva titular de la OA tiene un Instagram donde comparte su actividad profesional.

Al igual que Mahiques, Zangaro tiene trayectoria el Poder Judicial de la Capital, donde ambos se conocieron.

Según pudo recabar LA NACION, en la oposición no hubo por ahora comentarios o referencias respecto de la funcionaria entrante, ni en público ni en privado. “Es seria y estudiosa”, la describieron voces de la gestión anterior de Justicia de la era Milei.

Aunque Mahiques integró el gobierno de Mauricio Macri como subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, fuentes del Gobierno dejaron trascender ante este medio que no busca que la OA tenga el perfil de un organismo que se encargue de causas de relevancia política -sobre todo de la oposición- como sí ocurrió durante el paso de Cambiemos por el Ejecutivo.

En esa época, cuando Laura Alonso estaba frente al área, involucró a la OA en acusaciones en causas de corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, y otros exfuncionarios y personajes afines al kirchnerismo.

Ya durante sus primeras entrevistas, el ministro de Justicia de Milei dejó en claro que -al igual que su antecesor, Mariano Cúneo Libarona- no hará que la OA sea querellante en causas de corrupción.

Por ahora, Mahiques pretende que Zangaro utilice el área -que según fuentes gremiales tiene una dotación de 134 empleados- para que se encargue de las denuncias que ya están presentadas y de las que lleguen a futuro. “Hay un montón de denuncias y la OA tiene gente capacitada para investigar”, dijeron desde el Gobierno.

Más allá de que Zangaro cuenta con especialización en Derecho Penal, con un posgrado en Derecho Penal Tributario, voces de la Casa Rosada aclararon que Mahiques no tiene pensado involucrarla en la redacción del nuevo Código Penal que prometió junto al presidente Milei.

Según los datos oficiales publicados en la web del Consejo de la Magistratura porteño, Zangaro se recibió de abogada el 30 de junio de 1994 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e ingresó a la Justicia, en sus inicios a la nacional, en 1989.