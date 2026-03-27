La fiscalía activó la investigación sobre Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en la mira de la justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó esta tarde la investigación en su contra y requirió al juez federal Ariel Lijo 12 medidas de prueba sobre su patrimonio.

La denuncia contra Adorni por este supuesto delito fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza. Esta causa contra Adorni se suma al expediente donde se investiga su viaje a Punta del Este junto a su familia.

El impulso del fiscal es un paso fundamental para activar la investigación.

Pollicita le pidió al juez Lijo las declaraciones patrimoniales de Adorni, ya sea las públicas como las reservadas, desde 2022 a la fecha y la lista completa de sus viajes fuera del país.

Una Jeep Compass Sport de 2021, como la que informó Manuel Adorni en su declaración jurada de bienes

El fiscal quiere que, más allá de las medidas que le parezcan pertinentes al juez Lijo, se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires para conocer quién es el dueño del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado en ese barrio, a nombre de Manuel Adorni o su mujer Bettina Julieta Angeletti.

El juez quiere saber además si hay otros inmuebles en la provincia a nombre de su madre Silvia Pais y de Norma Zuccolo, de 95 años, que aparecen prestándole dinero a Adorni.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Además le pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que informe los bienes del matrimonio Adorni-Angeletti con el detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición e inhibiciones.

El fiscal quiere saber si la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios registra a nombre de la pareja automotores u otros vehículos.

A la administración del country Indio Cuá Golf Club, de la Ruta 6, km 173, de Exaltación de la Cruz, le pidió a nombre de quién figuran registradas las expensas, cuotas sociales, cuotas de ingreso, cargos extraordinarios del lote 380 u otro que esté a nombre de Adorni u Angeletti.

Pollicita quiere saber si en los registros del barrio cerrado, Adorni y Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores, locatarios, usuarios o autorizados respecto de algún lote o vivienda y si pidieron permisos para obras o remodelaciones.

También quiere saber si hay registros internos que permitan identificar el vínculo de Adorni o Angeletti con el socio 380-99.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Los pedidos de informes se extienden a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz para que le diga quién presentó planos o permiso de obras respecto del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club, además de conocer el estado catastral, la valuación fiscal y las mejoras declaradas sobre el inmueble.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires deberá informar si hubo escritura o boleto de compraventa, o cesión de derechos con respecto a esa vivienda. O si intervinieron Silvia Pais o Norma Zuccolo y si hubo mutuos, préstamos, reconocimientos de deuda, cesiones, o garantías.

El fiscal pidió que Lijo le solcite a la Oficina Anticorrupción la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni, incluidos los anexos reservados, de 2022, 2023, 2024 y 2025 si existiera.

Asimismo, deberá acompañar la declaración jurada patrimonial integral de cuando asumió como vocero.

En esos documentos deberían estar declarados los gastos personales, familiares y los inmuebles propios o a nombre de su esposa.

Pollicita pidió también que la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei envíe copia certificada del legajo personal completo de Adorni y las constancias vinculadas con su desempeño en la administración nacional.

La fiscalía quiere sus expedientes con sus designaciones, renuncias, modificaciones de funciones, liquidaciones y demás actuaciones vinculadas con su desempeño.

Y además cuánto cobra por mes, con sus suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma.

La fiscalía quiere saber si hay sociedades registradas a nombre de Adorni o su mujer, que tiene una consultora que brinda capacitaciones y coaching. Pidió investigar además a Silvia Pais y Norma Zuccolo para saber si registran desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, participaciones societarias, cargos de administración, fiscalización, representación legal, apoderamientos o son beneficiarios finales en personas jurídicas.

Además, el juez pidió que la Dirección Nacional de Migraciones le mande un detalle completo de los ingresos y egresos del país del matrimonio desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, con indicación de fecha, paso fronterizo, medio de transporte, país de destino o procedencia.

La Anses deberá enviar los aportes registrados de la pareja, sus remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista.

Y el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves deberán informar si Adorni o su esposa poseen embarcaciones o aeronaves desde 2022 a la fecha.

El viaje en un avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su familia a Punta del Este para pasar el fin de semana largo de Carnaval despertó las primeras sospechas. Después, se supo que los Adorni incorporaron, con él en la función pública, una casa de fin de semana en un country y un departamento en Caballito, sin vender el inmueble en el que vivían antes.

Ahora, Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py. Él dice tener todos los papeles en orden, pero eludió dar explicaciones públicas.

Durante el último año, Manuel Adorni sumó un nuevo inmueble a su patrimonio: un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.

El jefe de Gabinete figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de esta propiedad, en la que vive al menos desde febrero, cuando la registró como su domicilio legal en su último DNI.

Es, junto con la casa en el country Indio Cua que está a nombre de Angeletti, la prueba del salto patrimonial del jefe de Gabinete. Dijo Adorni que vive en Caballito, pero eludió confirmar ante los periodistas de la Casa Rosada que ese departamento le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

El noviembre de 2024 los Adorni incorporaron una casa propia de fin de semana, según datos del registro de propiedad bonaerense que reveló LA NACION. Fue adquirida a nombre de Bettina Angeletti, la mujer del jefe del Gabinete, en el Indio Cua Golf Club.

Se trata de un country que queda en Exaltación de la Cruz. Fundado en 1971, tiene una cancha de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, fútbol y hockey, y un sector hípico.

La de Angelleti es la Unidad Funcional 380 del club. En el registro de propiedad bonaerense quedó constancia de que ella, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.

Adorni no informó esta casa en el anexo público de la última declaración jurada que entregó en la Oficina Anticorrupción (OA), cuando, por la fecha de compra, debió haberla incluido.

Podría estar en el anexo reservado, como un bien exclusivo de su cónyuge. Los Adorni podrían alegar, para justificar el origen de los fondos, que Angeletti lo compró con dinero que le donaron o que el dinero viene de la venta de otro bien propio anterior. Adorni, no obstante, no dio hasta el momento explicación alguna.

El jefe de Gabinete declara ser dueño del 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, ciudad de Buenos Aires. Es el lugar donde vivía hasta que se mudó a su casa actual, en Caballito.

Adorni tiene un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, la ciudad de la que es oriundo, que declara como 100% suyo y como adquirido con fondos que recibió por donación.

En su declaración jurada de ingreso a la función pública, Adorni incluyó un vehículo Renault Captur de 2019, suyo en un 50%, informado entonces por un valor de 1.700.450 pesos. Según su última declaración, en el inicio del último período informado (2024), declaró ese auto con un valor de 4.329.950, pero en el cierre, con un valor de 0, como si se hubiera desprendido de él.

En 2024, ya como funcionario, incorporó a su declaración jurada una Jeep Compass Sport de 2021 y declaró dos deudas nuevas, que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.