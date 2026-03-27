Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que su administración “logró una sentencia histórica”

El presidente Javier Milei apuntó este viernes contra la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, por lo que el país tenía que pagar un millonario monto en dólares. “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, expresó.

“Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, argumentó.

Además, apuntó contra la administración de Alberto Fernández: “El juicio de YPF comenzó en la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia en la presidencia de Alberto Fernández. Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos“.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el acto del 25 de mayo rodrigo-nespolo-10977

Además, anunció que la gestión libertaria enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que “la arrogancia de la política no vuelva a costar otra década perdida y que la propiedad privada no pueda ser puesta en tela de juicio”.

Lo hizo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado en los últimos días por su patrimonio; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el subprocurador Juan Ignacio Stampalija.

El fallo de YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio, lo que salvó a la Argentina de pagar más de US$16.100 millones, y exculpó a YPF de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La decisión de la Justicia norteamericana causó revuelo en la política argentina, donde se generó un fuerte debate respecto a quién tiene el crédito del resultado final del fallo. Una fuerte pulseada ocurrió entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, de la que Milei formó parte.

Más temprano, cuando recién se había conocido la decisión de la Justicia, el mandatario había insultado a la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se encontraban en gestión -con Kicillof como viceministro de Economía- al momento de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía. Según Milei, la gestión libertaria llegó para “arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina”.

El logotipo de la petrolera YPF se ve en la sede de la compañía en Buenos Aires LUIS ROBAYO - AFP

Sus declaraciones le costaron la respuesta del gobernador bonaerense, que sostuvo que debería “pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre”. También Cristina Kirchner se manifestó al respecto y sostuvo que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Incluso Alberto Fernández apuntó contra el titular del Ejecutivo por “ponerse del lado de los fondos buitres”.

Durante la cadena nacional Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo y aseguró que el resultado del fallo se debe a “la pericia jurídica, política y diplomática del equipó del Gobierno”. Señaló que un fallo no favorable podría haber dejado a la Argentina “sin YPF y con un Estado fundido”. “Es importante considerar el precio inconmensurable que el país pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”, sumó.

Para el mandatario, “expropiar está mal” porque “robar está mal”. “Quebrar este principio nos costó 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso”, señaló, y agregó: “Para todos los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo, la mejor forma de defender intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica. Este es el verdadero patriotismo, no es el nacionalismo barato de pacotilla”.

Aclaró que el hecho de que el Gobierno “esté arreglando el desastre que dejaron no significa que el desastre no existiera”. “La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado porque si eso ocurre etsaremos condenados a repetir los mismos errores”, concluyó.