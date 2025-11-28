Presentó su renuncia el funcionario de la Oficina Anticorrupción que es abogado defensor de Miguel Calvete

Camilo Cordero Fabbri, abogado de Miguel Ángel Calvete y también funcionario público, presentó su renuncia al cargo en la Oficina Anticorrupción (OA). Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia, que tiene al organismo bajo su órbita.

En caso de concretarse la salida de Cordero Fabbri, se daría después de que LA NACION revelara que cuando lo fueron a allanar a Calvete, involucrado en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las autoridades encontraron un papel pegado en la cocina de la casa desde donde operaba, con instrucciones para evitar problemas judiciales. En el mensaje decía: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz [pareja de Calvete]: ACÁ NO ES. Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri [en el papel está su número de teléfono], Dr. Norberto Manuel Abeledo [con otro número telefónico]”.

Pero no fue solo eso. Cordero Fabbri apareció durante el operativo en el búnker de Calvete de la calle Defensa al 1400 y preguntó qué estaba pasando, pero después se fue y no volvió.

Miguel Calvete, en el momento de su detención

En el esquema de la OA, que según su página oficial se encarga de fortalecer “la ética y la integridad” en la administración pública nacional, Cordero Fabbri estaba designado actualmente como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias. Bajo ese rol, se encargaba de recibir, caratular y darles trámite a las diferentes presentaciones que entran a la OA.

En base al Boletín Oficial, fue designado en la OA en 2016, primero como Asistente Técnico de Investigaciones y de forma transitoria, pero se quedó en el Estado.

Como abogado de Calvete, se presentó en el expediente en que el empresario fue condenado como explotador “de la prostitución ajena”, hechos por los que el empresario está preso en Ezeiza desde hace un mes. En el caso Andis Cordero Fabbri no lo representa. En esa causa, Calvete está imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro de la agencia, ya que no solo habría oficiado como lobbista de diferentes laboratorios, sino que se supone que había funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa.

Su hija, Ornella Calvete, era funcionaria del Ministerio de Economía y también renunció debido al escándalo por las compras con sobreprecios. Además, se fue del Gobierno el yerno de Calvete y pareja de Ornella, Javier Cardini, que se desempeñaba como subsecretario de Gestión Productiva en el Palacio de Hacienda.