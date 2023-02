La opinión de Ricardo López Murphy sobre la cifra de desaparecidos en la dictadura: “No fueron 30.000”

escuchar

Ayer, el diputado nacional Ricardo López Murphy, a través de sus redes sociales, hizo pública su disconformidad contra los corsos porteños. Pero su posteo llamó también la atención por una frase que sumó respecto de la cifra de desaparecidos en la última dictadura militar: “No fueron 30.000″. “Se creó una fake news. Se repite hasta el cansancio algo que no es cierto y todo el mundo lo acepta. Es muy claro que el número está alrededor de 8000”, se explayó hoy durante una entrevista radial.

“Todos sabemos que no fueron 30.000 [los desaparecidos]. Los distintos estudios que hubo, la propia Graciela Fernández Meijide lo explicó muchas veces, hay informes de los abogados del Estado”, dijo esta mañana López Murphy en diálogo con Radio Mitre, y contó que “todos los años lo menciono”.

Razones para que CABA deje de financiar a corsos: son un gasto superfluo, cortan las calles, molestan a los vecinos y, como si fuera poco, son utilizados para bajar línea política kirchnerista. Basta de financiar tonterías.



P.D: no fueron 30.000. https://t.co/AIJs0JH7gq — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 20, 2023

El diputado de Juntos por el Cambio resaltó: “Las desapariciones fueron una tragedia y una locura, un desastre, pero fueron 7500″. “El otro número es ficticio, lo hicieron para llamar la atención de lo que pasó en Argentina, y así lo explicaron”, agregó el también referente de Republicanos Unidos, que calificó como un “disparate” la cifra de 30.000 desaparecidos.

En su posteo en su cuenta de Twitter, López Murphy había criticado el desarrollo de las murgas y corsos en las calles porteñas: “No me parece el lugar más apropiados para hacerlo. Hay puntos del país mejores que lo toman como una actividad cultural, de turismo, como Gualeguaychú, Corrientes y pueblos de la provincia de Buenos Aires”.

“La perturbación a los vecinos no justifica ese tipo de actividad. Las murgas se convierten en elementos de parcialidad ideológica. No hay nada divertido ahí. No me parece que sea una actividad para promover”, reprobó el edil por Juntos por el Cambio.

Para López Murphy, “el país tiene una situación delicada y debe tener opciones de gasto valiosas”. “Estas opciones [por los corsos] no son prioridad”, dijo, con dureza, reafirmando así lo que publicó en sus redes sociales.

“Es muy difícil que podamos cumplir las metas de marzo”, dijo López Murphy sobre la situación económica

Consultado sobre el contexto socioeconómico del país, el legislador nacional dijo que ve a la economía “con dificultades”. “Es muy difícil que podamos cumplir las metas de marzo. Veo una altísima inflación y un riesgo serio todo el tiempo de renovación de la deuda”, opinó.

Para López Murphy, el modelo de gestión de Alberto Fernández, “de postergar todo lo posible para pasare al otro Gobierno todo el problema que tenemos, no es la forma más eficaz”. “Es la lógica de dejarle la resolución de los desequilibrios que fueron acumulando”, agregó el diputado.

LA NACION