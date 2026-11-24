Diputados y dirigentes de la oposición criticaron al gobierno de Javier Milei luego de que la economía ingresara en recesión técnica y acusaron al oficialismo de resistirse a “aceptar lo obvio”.

“No quieren aceptar lo obvio. La actividad económica acumula dos trimestres de caída y en septiembre quedó un 1,2% por debajo del mismo mes del año pasado. Eso se llama recesión. Con esta situación económica y un riesgo país por encima de los 1.000 puntos, no arranca ‘Toto’”, expresó el diputado de Unión por la Patria (UxP) Diego Giuliano, desde sus redes sociales.

El legislador respondió con ese mensaje un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien no mencionó la posibilidad de una recesión y resaltó el crecimiento del 1,1% mensual en septiembre registrado por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

La crítica de Giuliano, del Frente Renovador Redes

“¡Los mejores 18 meses han llegado! Toda la obra del especialista en crecimiento con y sin dinero nos trajo una recesión. Con inflación, dólar pisado, caída de ingresos disponibles, aumento del desempleo y caída de la recaudación. Más endeudamiento. Pero tranquilos, con la manipulación de la reforma política se termina la volatilidad de los mercados", ironizó, por su parte, el también legislador de UxP Sebastián Galmarini.

A su vez, Julia Strada, también diputada de UxP, consideró que con el ingresó a la recesión se incrementan las dudas sobre la “sostenibilidad de la deuda”.

“Con este nivel de crecimiento aparecen serios interrogantes sobre la capacidad de pago de la deuda. El propio REM del BCRA proyecta apenas 0,7% de crecimiento para 2026 y 2,1% para 2027 (estas proyecciones vienen corrigiendo sistemáticamente a la baja). El programa financiero con un modelo económico que no cierra, también se ve afectado”, evaluó.

La ironía de Alberto Fernández en redes Redes

A su vez, afirmó que se consolida el estancamiento que comenzó a inicios de 2025 y resaltó que los sectores más golpeados por el modelo de Milei continúan siendo la industria y el comercio.

En una línea similar se expresó la senadora de UxP Anabel Fernández Gagasti, quien apuntó con ironía: “Experto en crecimiento con y sin dinero”. De esa forma hizo alusión a la tradicional frase con la que suele describirse Milei.

“Argentina en recesión… y algunos se preguntan por qué“, lanzó, por su parte, el expresidente Alberto Fernández, quien acompañó su mensaje con una foto en la que aparecen Milei, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a integrantes del equipo económico.

”¿Quiénes son los bobos de Wall Street argentino?“, se leía en la imagen.

Por su parte, Manuel Passaglia, referente de Hechos y quien confirmó junto a su hermano el deseo de competir por la presidencia en 2027, aseguró que el Gobierno “tiene que presentar una agenda concreta, sin más excusas, para reactivar la economía, poner en marcha la industria y recuperar el poder adquisitivo de los salarios”.

El mensaje de Solano, del FIT Redes

“Y sería recomendable que el ministro Caputo deje de tuitear como si viviera en Narnia. Negar la realidad es una pésima señal para los argentinos”, agregó.

En el Frente de Izquierda también se hicieron eco del informe de EMAE. “Bueno, estamos en recesión. El fracaso de Milei es mayúsculo”, expresó Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO).

“Un país que pierde capacidad industrial y puestos de trabajo mientras se especializa en la extracción de recursos naturales. ¿Ese era el futuro próspero que nos prometían?“, cuestionó, por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén ”Pollo" Sobrero.