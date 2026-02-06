La oposición quiere citar a Quirno al Congreso y alerta sobre una cláusula del acuerdo comercial con EE.UU.

Luego de que la Casa Rosada anunciara la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos (EE.UU.), diputados de Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución para citar al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, al Congreso. Quieren que exponga en detalle sobre los términos del pacto ante la Cámara baja para su correcto tratamiento legislativo. En la oposición cuestionan el aparente desbalance en la reciprocidad entre ambos países.

El proyecto lleva la firma de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, el socialista santafesino Esteban Paulón y la exlibertaria Lourdes Arrieta. En el documento, exigen al canciller que especifique ante el parlamento el alcance, contenido y fundamentos del acuerdo, los compromisos asumidos por la Argentina y el impacto de los términos consensuados entre ambas naciones en materia económica, comercial, jurídica y política.

Ayer, Quirno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca entre la Argentina y Estados Unidos. La iniciativa busca favorecer el acceso a los mercados de productos de ambas naciones y profundizar su cooperación bilateral en materia económica. La letra chica del pacto, sin embargo, despertó dudas y críticas entre dirigentes de la oposición que exigen ahora una respuesta detallada del Canciller.

“Resulta preocupante que este acuerdo pueda inscribirse en un proceso de alineamiento incondicional de la política exterior argentina con los Estados Unidos, sin un debate previo en el ámbito del Congreso Nacional ni una evaluación integral de sus consecuencias para la soberanía económica, la industria nacional y el interés estratégico del país”, sostienen los legisladores en los fundamentos del proyecto de citación a Quirno.

Una cláusula, en la mira

Uno de los puntos del acuerdo con el país norteamericano establece que “si los Estados Unidos adoptan una medida fronteriza u otra acción comercial que consideran relevante para proteger su economía o seguridad nacional, la Argentina, cuando sea apropiado, adoptará una medida de efecto similar a la adoptada por Estados Unidos”. La ambigüedad respecto del alcance de esta cláusula, entre otras, genera reparos en la oposición.

“Dado que el instrumento involucra disposiciones relativas a aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual y acceso a mercados agrícolas, resulta esencial que esta Honorable Cámara obtenga información clara y detallada sobre el contenido, alcance y los compromisos asumidos por el Estado Argentino”, continúa el proyecto presentado.

En diálogo con LA NACION, Esteban Paulón, uno de los diputados detrás de la citación, cuestionó la asimetría que, a su criterio, hay entre el tratamiento para la Argentina y el que recibe Estados Unidos. “A la Argentina se le abre el cupo de exportación de carne y se eliminan posiciones arancelarias en conjunto para los mismos 1600 productos, es decir que quedan en igualdad de condiciones para competir, pero después son casi todas medidas en favor de lo que necesita Estados Unidos”, sostuvo.

El diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón Manuel Cortina

Y agregó: “Nosotros, además de ir a los estándares de ellos de propiedad intelectual, mandamos carne y ellos mandan equipamiento médico, de seguridad, equipos viales. Hay mucha disparidad en el trato. Dice inversión recíproca y hay poca reciprocidad. Lo lógico sería que Quirno venga a explicarlo”.

En tanto, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) también puso en duda la reciprocidad del acuerdo a través de sus redes sociales. “¿La cuota de carne de EE.UU. a Argentina? Escrito en el acuerdo. ¿La cuota de Argentina a EE.UU? De palabra. ¿Si un día Trump se levanta y no quiere continuarla? Bien gracias", expresó en sus redes sociales.