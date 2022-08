La oposición repudió la publicación de una lista con los subsidios que recibirían políticos, empresarios y deportistas en sus cuentas de luz

La difusión, a través del diario Página 12 y el canal C5N, de un listado de políticos, empresarios y deportistas que recibirían subsidios en sus cuentas de luz, con los supuestos montos subsidiados, generó el repudio de la oposición, que acusó al Gobierno de estar detrás de esta revelación de datos privados, que definieron como una maniobra “fascista” .

En la oposición destacaron que es el Gobierno quien entrega estos subsidios automáticamente, sin que los usuarios los pidan, y reclamaron la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que tiene entre sus misiones la protección de los datos personales.

Página 12 publicó una nota titulada: “La lista de políticos, empresarios y deportistas que recibieron subsidios millonarios para pagar la luz”, donde cuenta quiénes integran el “polémico listado” que, según sostiene, “salió a la luz” ayer. Además de dar a conocer una nómina de usuarios dice “con cuánto dinero fueron asistidos” y “cuál fue su elevado consumo energético”.

También Jorge Rial difundió en su programa Argenzuela (C5N) nombres de usuarios y los supuestos montos de sus facturas de energía eléctrica. Con tono irónico, dijo que había recibido el listado el lunes, en un sobre de papel madera, de manos de un desconocido, cuando salió a trotar. “Para indignarse: ricos, famosos y subsidiados”, se leía en la pantalla del programa de Rial.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Silvia Lospenatto, afirmó: “El mismo gobierno que difunde información personal de ciudadanos argentinos se niega a entregar la información pública sobre los gastos de la primera dama #DobleVaraKirchnerista”. Lo hizo vía Twitter, al igual que sus colegas Maricel Etchecoin (ARI) y la radical Karina Banfi.

“Más fascista no se consigue -sostuvo Etchecoin-. Ante la imposibilidad de justificar la medida, escrachan ciudadanos. Es la metodología que siempre usaron, no nos olvidemos del abuelo. No podemos naturalizar estas prácticas.”

Banfi afirmó: “Esto no es una investigación. ES UNA CANALLADA! Tergiversa la información. Usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros. La @AAIPargentina debe investigar de forma URGENTE el uso de datos personales”, en referencia al rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

El diputado Cristian Ritondo (Pro) también se sumó. “Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática ”, dijo.

Silvana Guidici, expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones y medios audiovisuales, sostuvo que “nunca hubo tan poca seguridad y resguardo sobre los datos personales de los ciudadanos como sucede con este gobierno”, cuyos funcionarios “utilizan los datos personales para exponer a quienes no consideran su base electoral cada vez que pueden”.

“Esta información sobre los subsidios tarifarios se suma a otras filtraciones de datos de Renaper y de la Aduana que dejan a los ciudadanos en completa indefensión ante el abuso que el Estado hace sobre sus datos personales, fiscales o tributarios”, afirmó Giudici.