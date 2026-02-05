Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero libertario que ataca a los críticos y estará a cargo de la oficina para “desmentir” periodistas

La nueva Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios, quedará en manos de Juan Pablo Carreira, un funcionario de estrecha identificación con el universo digital libertario. El área funcionará bajo la órbita de Manuel Adorni, exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete de Javier Milei.

Carreira es conocido en redes sociales por el seudónimo Juan Doe (@jdoedoe101101). Desde allí construyó un perfil de alto impacto, con más de 202.000 seguidores en X, basado en la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos. Su actividad digital se articula con otras cuentas del ecosistema libertario, como la de Daniel Parisini (Gordo Dan) y la del diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos a las “Fuerzas del Cielo” del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Lucas "Sagaz" Luna, entre otros.

Antes de su desembarco formal en el Estado, Carreira fue identificado como un dirigente cercano a Fernando Cerimedo, estratega digital del oficialismo y una de las figuras centrales del armado comunicacional libertario. Ingeniero industrial de formación, dejó un empleo en el sector privado -remunerado en dólares- para dedicarse de lleno al proyecto político de Milei. Junto a Cerimedo fundó La Derecha Diario, un portal de noticias orientado a promover ideas de derecha y liberalismo, dirigido por Natalia Belén Basil, pareja del consultor.

La llegada de Carreira al nuevo cargo se da luego del desplazamiento, al inicio del gobierno, de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, dos influencers vinculados a la comunicación libertaria que habían quedado bajo cuestionamientos internos. Ambos, sin embargo, volvieron luego a integrar el esquema oficial: Gutiérrez continúa a cargo del TikTok presidencial y Rolón fue designada por Adorni como Coordinadora Nacional de Juventudes Evangélicas.

Más vale que el Congreso se convierta en la escribanía de las ideas de la libertad porque los argentinos ya votaron DOS ELECCIONES SEGUIDAS que quieren las reformas más profundas y libertarias posibles. No puede ser más clara la expresión popular. — Juan Doe (@jdoedoe101101) October 27, 2025

Al anunciar su incorporación al Gobierno, Carreira celebró su paso al Estado con un mensaje de tono épico. “Después de dos meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de ocho años convencido de que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha”, escribió. Y agregó: “Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento”.

Su llegada al nuevo cargo expuso un giro personal. Poco más de un año atrás, había asegurado públicamente que nunca trabajaría en el Estado. Ese mensaje, publicado en redes sociales, fue luego borrado por el actual funcionario.

Los tuits eliminados de Juan Pablo Carreira.

Desde la cuenta oficial de la flamante oficina -creada para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”- Carreira institucionalizará una práctica que ya desplegaba desde sus redes personales. Allí conviven la reproducción de contenidos de La Derecha Diario con señalamientos y ataques directos a periodistas y dirigentes opositores, ahora con respaldo formal del Estado.

Entre sus publicaciones en redes sociales se reiteran consignas habituales del repertorio libertario, como la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, junto con descalificaciones hacia la prensa, a la que acusa de “operadores” y califica como “siniestros” o “nefastos”.

Julia Mengolini es una hija de la re mil puta. https://t.co/uX84a88pIw — Juan Doe (@jdoedoe101101) January 28, 2026

En sintonía con su perfil abiertamente trumpista, suele destacar la relación entre la Argentina y Estados Unidos y difunde contenidos favorables a Donald Trump. Entre ellos, compartió información sobre la película Melania, centrada en la primera dama estadounidense, al señalar que había sido “aprobada por el 99% de los espectadores pese a que solo el 7% de los críticos la recomiendan”, según el sitio de reseñas Rotten Tomatoes. Sin embargo, el documental quedó lejos de recuperar la inversión estimada -unos 75 millones de dólares y tuvo un desempeño limitado en taquilla.

Esa lógica también se refleja en la estética y la herramienta de comunicación que utiliza: el formato replica el esquema de rapid response impulsado por el trumpismo. La cuenta adopta una identidad visual y un tono similares a los de Rapid Response 47, el canal de respuesta rápida vinculado a la Casa Blanca, concebido para amplificar mensajes oficiales y confrontar de manera directa con la prensa crítica.

Rapid response: la cuenta oficial de la Casa Blanca para responder a medios y periodistas

Para promocionar la cuenta que dirigirá, Carreira apeló a un tono imperativo en sus redes sociales. “Se viene. Sigan todos ya a @RespOficial_Arg”, escribió. Luego republicó un mensaje del Presidente, que definió el objetivo de la nueva “oficina” que operará en X: “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin”.