La página más triste en nuestra relación bilateral

Hoy se cumplen 40 años del inicio de la página más triste de la amplia historia de relaciones entre argentinos y británicos. Es una fecha dolorosa, que trae tristes recuerdos a muchas familias y que nos sensibiliza a todos los que de alguna u otra manera trabajamos en la construcción de puentes entre nuestras naciones.

En este día recordamos a los que murieron durante el conflicto del Atlántico Sur y a los que siguen afectados hasta el día de hoy. Alrededor de 900 personas -peleando por un bando u otro- perdieron la vida durante esos 74 días, además de tres civiles isleñas. Nuestros pensamientos están con ellos y sus seres queridos, que hoy los extrañan tanto como el primer día.

Como parte de los esfuerzos por honrar su memoria, en los últimos años, hemos cooperado con la Argentina, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con el Gobierno de las Islas Falkland para llevar adelante con éxito el Plan Proyecto Humanitario, que a través de sus dos fases ya logró la identificación de 119 soldados argentinos que hasta entonces estaban enterrados en tumbas sin nombre. Esto permitió que, por primera vez, muchos familiares pudieran acercarse a las tumbas de sus seres caídos y rendirles el merecido homenaje que les debían. Nuestro objetivo es continuar trabajando en esa línea para garantizar que sigan siendo honrados los deseos de las familias afectadas.

Antes de comenzar mi misión en Buenos Aires como embajadora británica, tuve la oportunidad de visitar el Cementerio Argentino de Darwin. Quedé impresionada por la dignidad y el respeto que transmite ese lugar, admiré su cenotafio y me conmoví con las tumbas que todavía muestran la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Ya en Argentina, comenté estas sensaciones cuando me reuní con representantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas; como madre, apenas puedo imaginar el dolor que ellos debieron sentir todos esos años que no tuvieron certezas sobre la ubicación de los restos de sus seres queridos.

El Cementerio Argentino de Darwin, en las islas Juan Travnik

En este 2 de abril queremos además rendir homenaje a todos los veteranos que participaron de la contienda en 1982. A través de diversos programas, el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a trabajar con las organizaciones de veteranos de ambos bandos. Muchas veces las consecuencias del trastorno de estrés postraumático pueden dejar secuelas tan lacerantes como las propias acciones bélicas, y es por eso que consideramos sumamente importante que los veteranos sigan siendo acompañados a pesar del paso del tiempo.

Recordamos hoy la página más triste de nuestra historia en común. A la vez creo que debemos ponerla en perspectiva: no es la única página de nuestra historia, no es la primera y definitivamente no es la última

Hace dos semanas tuve la oportunidad de ver en el Teatro San Martín la obra “Campo Minado”, de la directora argentina Lola Arias. Cuenta las vivencias, duras, indescriptibles con palabras, de seis combatientes -tres de cada lado- narradas con la voz y el cuerpo de los propios veteranos. Es imposible no sentirse conmovida ante esos hombres a quienes su participación en el conflicto cambió para siempre sus vidas. Y a su vez no podemos dejar de notar los hilos conductores que unen a unos y otros en su humanidad; al fin y al cabo, una persona es siempre una persona sin importar qué uniforme lleve puesto.

En su visita a la Argentina en 2018, el primer ministro Boris Johnson (por entonces, canciller) lo primero que hizo al arribar al país fue ir a colocar una ofrenda floral en honor a todos los caídos en el conflicto de 1982, en el monumento ubicado en la Plaza San Martín de Buenos Aires. Creo firmemente que ese es el espíritu con el que debemos marcar este 40° aniversario.

Decía al principio que recordamos hoy la página más triste de nuestra historia en común. A la vez creo que debemos ponerla en perspectiva: no es la única página de nuestra historia, no es la primera y definitivamente no es la última.

En 200 años de historia de la relación bilateral han sido muchos más los intercambios positivos que los desencuentros. Desde la estadía de San Martín en Londres hasta la colaboración entre científicos de ambos países para producir aquí la vacuna de Oxford/AstraZeneca, pasando por la contribución británica a la expansión de la red ferroviaria de este país, el establecimiento de colonias galesas en la Patagonia, el exitoso paso de futbolistas argentinos por la Premier League o el trabajo conjunto que nuestros gobiernos están realizando en foros internacionales para liderar la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ o para luchar contra el cambio climático, por mencionar sólo unos ejemplos.

Como en cualquier relación bilateral -incluso entre dos naciones amigas como el Reino Unido y la Argentina- tenemos también nuestras diferencias. Soy consciente de que muchos lectores quizás piensen distinto a mí respecto de la soberanía de las Islas Falkland. Que quizás no acepten la defensa que mi país hace del derecho de la autodeterminación de los isleños. Respeto esas opiniones, aunque no las comparta.

Pero también sé que son aún más los que van a coincidir conmigo en honrar a los caídos -sean de la nacionalidad que fueran-, acompañar a sus familias y expresar nuestro máximo respeto por los veteranos. Al fin y al cabo, son esas actitudes las que caracterizan a lo mejor del ser humano.

La autora es la actual embajadora del Reino Unido en la Argentina