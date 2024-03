Escuchar

EL CALAFATE.- Crece el abroquelamiento de las provincias del sur en torno a la defensa de los intereses regionales y evidenciaron ayer su desafío a la gestión de Javier Milei: 15 de los 18 senadores patagónicos rechazaron el decreto de necesidad y urgencia con el que el Presidente intenta desregular la economía. La postura común de los legisladores empezó a madurar en la cumbre de Puerto Madryn, hace dos semanas, cuando se reunieron los gobernadores de las seis provincias patagónicas.

Algunos se expresaron en redes, otros guardaron silencio, hay quienes denunciaron “aprietes” e incluso hubo voto sorpresas que dejaron a la vista las internas provinciales. Lo cierto es que por ahora los gobernadores no aflojan en su postura de enfrentamiento ante el Gobierno nacional mientras atienden sus propios frentes, que van desde el fantasma de la privatización de empresas nacionales con sede en las provincias, despidos masivos o el anuncio de la apertura de importaciones.

Desde que se reunieron en Villa La Angostura para reactivar la “Región Patagónica” como bloque, los gobernadores Claudio Vidal, de Santa Cruz; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Wereltineck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, empezaron a tener una comunicación casi a diario. Por eso no sorprendió que los legisladores de las seis provincias, casi en su totalidad, hayan rechazado el DNU.

“Hablan mucho por teléfono, circulan cada documento que firman, cada uno le suma sus propios aportes”, confió una fuente de trato diario con los gobernadores. Aseguran que ninguno lidera el grupo y todos coinciden que no quieren ser vistos como opositores ni golpistas. “Queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien”, insisten y en cada documento que firman reiteran la disposición al diálogo.

Los gobernadores del sur, unidos en el Senado

Esta semana el foco se corrió para Santa Cruz, ante el anuncio de despedidos en la UTE Represas Patagonia y la sombra de una posible privatización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, YCRT. El gobernador Claudio Vidal advirtió que entre ambas actividades se emplean a 5000 trabajadores en la provincia y ató la continuidad de ambas actividades a una decisión política de la Nación. La primera es una empresa totalmente subsidiada, mientras que la otra tiene trabada la “resolución de procesos contractuales” que permitirían el ingreso de nuevos fondos.

Para respaldarlo a Vidal en su reclamo de YCRT los gobernadores se pronunciaron con un documento: “Las últimas gestiones dejaron graves consecuencias de funcionamiento, de infraestructura, económicas, patrimoniales y laborales. El negocio de unos pocos perjudicó a los trabajadores y al País ”, enunciaron, al tiempo que propusieron un acuerdo de productividad para salvar al complejo carbonífero y ferroportuario.

Los votos

Los tres senadores de Santa Cruz rechazaron el DNU. Se trata de la exgobernadora Alicia Kirchner, de Unión por la Patria, como los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, ambos de un partido provincial aliados a Vidal. Estos dos últimos senadores hasta votaron en contra la autorización al Presidente para ausentarse del país durante 2024.

Sobre el rechazo al DNU, el fueguino Gustavo Melella felicitó a los tres senadores fueguinos: Eugenia Duré y Cristina López, de Unión por la Patria, y al radical Pablo Blanco. “Destaco el trabajo y las convicciones de los senadores de Tierra del Fuego”, mencionó en la red X, ex Twitter, y remarcó: “Hoy se abre un tiempo de diálogo y discusión madura pero con respeto y seriedad”.

La división de poderes es la base del sistema democrático.



Respetar las decisiones de los poderes es fundamental, y los mensajes de las cámaras legislativas deben ser entendidos con respeto y pluralidad de pensamientos. — Gustavo Melella (@gustavomelella) March 15, 2024

López denunció por medios fueguinos el “apriete a los senadores” para votar a favor del DNU y aseguró que la situación se podría repetir en la Cámara Baja.

“ Así como estuvieron apretando a muchos senadores, a gobernadores también, va a pasar exactamente lo mismo, esperemos que en Diputados también voten por convicción, que no se dejen apretar, que no se dejen subestimar y que se pongan a la altura de las circunstancias y empiecen a votar a favor del pueblo, no por apriete”, afirmó López al ser entrevistada por FM Master´s, de Ushuaia. Dijo que ella no recibió llamadas.

En el caso de Chubut, los senadores no se encolumnaron unánimemente contra el rechazo al decreto presidencial. Mientras que Carlos Linares, de Unión por la Patria, votó en contra, al igual que Edith Terenzi, de Cambio Federal — quien trabaja en sintonía con Torres-, la que sorprendió fue la senadora Andrea Cristina, quien fue la única chubutense que votó a favor del DNU.

En la interna provincial, Cristina, quien asumió a la banca que dejó Torres para asumir en la gobernación, responde políticamente a la diputada nacional Ana Clara Romero (Pro), quien votó a favor de la ley ómnibus que no avanzó en Diputados. Más allá de los votos, la provincia sigue en pie de guerra con el Gobierno nacional, pese a que desde lo discursivo los mensajes apuntan al diálogo, la relación pasa por un momento de tensión y hostilidad.

Por su parte, los tres senadores neuquinos — Carmen Lucila Crexell, de Juntos por el Cambio, Oscar Parrilli, y Silvia Sapag, del Frente de Todos —, así como los tres senadores rionegrinos — Martín Doñate, Silvina García Larraburu y Mónica Silva — rechazaron el DNU. Doñate y García Larraburu conforman el bloque Unidad Ciudadana, mientras que Silva pertenece a Juntos Somos Río Negro, el partido fundado por el gobernador Alberto Weretilneck.

García Larraburu indicó que el rechazo al DNU 70/23 en la Cámara alta es un intento de “disminuir el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población”. Y agregó: “La destrucción del tejido social y de las posibilidades de desarrollo nacional se aceleran mientras el DNU 70/23 siga vigente. En él se establece una nueva apertura indiscriminada en materia comercial y financiera. Las modificaciones a la Ley de Compre Argentino pretenden acabar con una de las herramientas más eficaces que tienen los países para incentivar su industria, y especialmente a las Pymes. Como si fuera poco, se inaugura una nueva etapa de privatizaciones”.

Impuesto a las ganancias

Otra de las grandes preocupaciones de los patagónicos es el futuro del impuesto a las ganancias. Al referirse a la intención del Gobierno de restablecer la cuarta categoría del impuesto, Weretilneck adelantó la postura de los gobernadores patagónicos: “Nos oponemos contundentemente. Con la caída del poder adquisitivo de los salarios en el último año, cargarle sobre eso otra reducción más a alguien que percibe un salario es inclusive hasta exagerado, no se puede permitir bajo ningún tipo de vista”.

Y sumó: “En la Patagonia, nosotros tenemos un costo de vida muchísimo más alto que en el resto del país. Obviamente que al ser más alto el costo de vida son más altos los salarios. Por más que se ponga un piso de $1.5000.000 en la Patagonia afecta a prácticamente toda la masa salarial”.

En el caso de La Pampa, solo rechazó el DNU el senador Daniel Bensusán, de Unión por la Patria, en tanto que Victoria Huala y Daniel Kroneberger, ambos de Juntos por el Cambio, respaldaron la decisión de su partido y acompañaron el decreto presidencial.

A través de sus redes, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, compartió: “ En tiempos tan difíciles, donde nos quieren imponer la ley de la selva, este Gobierno provincial no va a dejar desprotegida a su gente, y vamos por seguir afrontando el desafío de llevar calidad de vida a cada rincón de nuestra provincia”.

