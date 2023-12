escuchar

Ideólogo del megadecreto que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el extitular del Banco Central durante parte del macrismo Federico Sturzenegger se refirió el jueves por la noche a la cantidad de desregulaciones que incluye el paquete de medidas, incluso para actividades que ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces, hizo un polémico comentario al comparar esto con el matrimonio o con cruzar la calle.

Sturzenegger, que había preparado el plan para Patricia Bullrich cuando era candidata pero que luego se lo cedió a Milei, dijo que revisó 4200 leyes y que el “patrón más común” era que las actividades estaban prohibidas hasta tanto las personas que quisieran realizarlas no se incluyeran en determinado registro bajo una serie de condiciones.

“La ley te dice: ‘¿Vos querés dar servicios turísticos? Está prohibido, a menos que estés en un registro y me pidas permiso’. Hay un registro, una autoridad de aplicación y un régimen sancionatorio. Entonces, ¿para qué sirve? Armaron toda esa estructura y de repente tenés una persona que en Tilcara quiere hacer una empresa turística y tiene que hacer un trámite en Buenos Aires, conseguir una autorización... focalicemos ahí. Esa ley la derogamos, que cada uno haga su emprendimiento como monotributista”, introdujo en TN el economista.

Fue ahí cuando le consultaron qué sucedería en una hipotética situación en la que un señor pone una agencia de turismo, invita a otra persona a escalar, no cuenta con las condiciones de seguridad mínimas, alguien tiene un accidente y luego se pregunta “¿cómo habilitan una empresa de turismo así?”.

Entonces Sturzenegger, quien formó parte de la cadena nacional que protagonizó Milei al dar el anuncio del DNU, respondió: “¿Te puedo dar un ejemplo? ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? Está clarísimo, el matrimonio. Y es recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita” .

Luego siguió: “Nosotros hacemos un culto de que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer inmiscuyéndose en con quién te casás, ni el sexo, ni la edad de la persona, nada. Es un contrato de alto riesgo. Nosotros podríamos decir: ‘El matrimonio es un contrato muy riesgoso, ¿por qué no hacemos un registro de novios y novias? ¿Y por qué después no hacemos una carrera de productores de matrimonios? O sea, agentes preparados por el Estado para explicarte con quién te matcheás. Y después, si te casás, te voy a dar un contrato escrito por un burócrata para decir quién lava los platos y las otras menudencias que tenemos en el matrimonio”.

Convencido de que la libertad de elegir y confiar en la adultez de las personas es parte de la vida, insistió: “Entonces si en el matrimonio, que es el contrato más riesgoso que hacemos, hacemos un culto y disfrutamos y pensamos que es esencial eso, no puede ser que si un productor agrícola quiere asegurarse su cosecha, tenga que ir a una empresa autorizada por el Estado”.

Entonces le dijeron que en realidad la pregunta iba dirigida a aquellas empresas que hacen actividades que implican un riesgo de vida pero no cambió su postura. “ También tenemos riesgo de vida cuando cruzamos la calle, ¿se entiende?” , comentó.

Para cerrar la idea, justificó: “Vos tenés que contrastar la mitigación del riesgo que hacés en una regulación y la mitigación de la actividad. Porque si hacés una regulación que mata la actividad, bueno, sí, riesgo no hay porque nadie hace nada, pero no es un equilibrio lógico. Tenés que encontrar un balance. La Argentina está sobrerregulada, el peso del Estado... Confiemos más en el individuo, démosle más libertad”.

