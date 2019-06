Valoran el liderazgo femenino; entienden la política como acción; y valoran mucho la igualdad de género Crédito: Shutterstock

Brenda Struminger SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 03:22

Un ejercicio habitual en la técnica de focus group en estudios de opinión pública es pedir a los participantes que representen un tema con la figura de un animal. En este caso, los entrevistados tenían entre 16 a 22 años, y debían ilustrar un candidato. Las respuestas sorprendieron a los investigadores, acostumbrados a escuchar sobre hienas y serpientes. En cambio, los jóvenes eligieron elefantes y ballenas. "Seres fuertes, que avanzan a pesar de las vicisitudes, pero no son agresivos", analizaron.

Este año, el 22 % del padrón habilitado para votar en las elecciones nacionales presidenciales será parte de la "Generación Z" (o "centennials", aquellos nacidos entre 1994 y 2010), cuyo rasgo más conocido es su temprano contacto con la tecnología digital, pero no es el único.

Desde el año pasado, de cara a las elecciones, algunas consultoras realizan estudios sobre cómo perciben la política los votantes más jóvenes. En abril, Ipsos los analizó y delineó, entre otras cosas, cuáles son para ellos las características ideales de un candidato. Los resultados, presentados ayer a la prensa, ya están en manos de las principales fuerzas políticas. Mientras que Aresco hizo, el año pasado, un estudio similar. Entretanto, las principales encuestadoras hacen recortes por edad. ¿Qué piensan los jóvenes de la política en general? ¿Y cómo les va en intención de voto a los espacios políticos en ese rango etario?

Alexandria, Bernie, Ofelia, Emma

En todos los grupos analizados en el estudio de Ipsos resultó que los votantes más jóvenes prefieren el liderazgo de una mujer, joven (de 35 a 45 años), con "vocación social", recibida de las carreras de Trabajo Social, Derecho con orientación social o Ciencias de la Educación con Doctorado en Educación Pública, preferentemente del interior del país, que haya logrado su posición por mérito propio (en sus palabras, "que se haya hecho desde abajo").

En términos concretos, si tuvieran libertad para elegir, sus líderes políticos preferidos no son ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. Ni María Eugenia Vidal ni Axel Kicillof.

En cambio, admiran a Alexandria Ocasio-Cortez (la mujer más joven de la historia en ser elegida para el Congreso de EE.UU.), a Emma Watson (actriz y activista británica), a Ofelia Fernández (activista feminista, referente estudiantil del movimiento por el aborto legal, y precandidata a legisladora de la Ciudad por Frente Patria Grande) y a Bernie Sanders (el senador socialista de Vermont que perdió contra Hillary Clinton las primarias demócratas de 2016 y este año relanzó su candidatura con vistas a 2020).

Ocasio-Cortez tiene 29 años y pasó de atender mesas en un local de tacos al Congreso de Estados Unidos; la siguen millenialls como centennials Fuente: Reuters - Crédito: Carlos Barria

El trabajo se basó en seis focus group realizados en abril en la Ciudad y el Área Metropolitana. Los participantes fueron relevados según sus perfiles ideológicos, con muestras integradas en partes iguales por jóvenes que tienden a identificarse con el kirchnerismo, como con el macrismo, y con ninguno de los dos. Además, se realizó un cuestionario semiestructurado, a nivel nacional, entre febrero y marzo, de la población mayor de 18 habilitada para votar.

Más allá de sus diferencias ideológicas, en Ipsos concluyeron que la generación Z entiende la política, en términos generales, como "acción" basada en los "vínculos" con "el otro". La valoran en tanto mantenga dinámicas y discursos "plurales, flexibles, globales, frontales y naturales" (es decir, no forzados). Además, aprecian a quienes "admiten explícitamente sus errores".

Desde Ipsos destacaron que "los Z" son los hijos de una generación que ya no creía en la política tradicional, en los partidos y los referentes políticos. Una de sus principales causas, sean hombres o mujeres, es la igualdad de género, y se consideran feministas. Quieren líderes que respeten la diversidad, el medio ambiente y la equidad social. Pero no confían en la política tradicional para llevar a cabo esas causas. En cambio, creen en la "micropolítica". Tanto digital, como analógica.

Su principal preocupación coincide con la de la población total en la mayor parte de las encuestas: primero están los problemas de la economía. En particular, la desocupación y la inflación. Pero posicionan en segundo lugar la pobreza, a diferencia del padrón total, que la coloca en el tercer o cuarto lugar. De hecho, consultados sobre cuál es el atributo más importante que debe tener el próximo presidente, uno de cada dos entrevistados respondió: "Tiene que preguntarse por los pobres".

Los análisis basados en segmentos etarios son foco de interés para las fuerzas políticas por el porcentaje que representan. Por eso, las consultoras cada vez más usan técnicas cualitativas para entenderlos mejor y saber cómo "hablarles" en las campañas. En los focus group, aunque las muestras son menores en cantidad de entrevistados, también más profundas y receptivas: por ejemplo, en lugar de preguntarles si asocian la política con la democracia, se les pregunta con qué conceptos relacionan la política.

En octubre del año pasado, la consultora Aresco también lanzó un estudio basado en seis focus group en el AMBA, aunque con un rango etario mayor (hasta 29 años). Los entrevistados también definieron la política como "acción", pero apareció la corrupción como un problema que "desvirtúa las prácticas políticas". El estudio también mostró que asociaban el concepto de "lo político" a personas: Cristina, Macri, Kirchner, Perón. Así como a imágenes y representaciones: traje, gobierno, Congreso, leyes, Constitución, derechos, Casa Rosada, manejo de dinero y partidos políticos.

Un análisis de rango aún más amplio (entre 16 y 35 años), de la consultora Gustavo Córdoba y Asociados, arrojó que "su representación está diluida, ya que no se sienten representados por partidos, a quienes no son fieles en términos de pertenencia o de afiliación".

"La militancia ha tomado forma de activismo y la participación política tiene más que ver con la defensa de causas o ideas, que no siempre son lo que la agenda mediática recoge como relevantes y que difícilmente penetran la agenda política. Estos jóvenes no son "nativos partidarios", no han nacido ni se ha criado en épocas de militancia o política partidaria pero sí tienen un alto compromiso social y también, aunque no lo consideren así, un profundo contenido ideológico, además de activismo", señala el análisis.

Realidad

Por fuera de los candidatos ideales, en términos de intención de voto de los más jóvenes, las encuestas de los últimos cuatro años le dieron una mejor performance a los candidatos del kirchnerismo en comparación con los de Cambiemos, que aparece en segundo lugar. Este año no es la excepción, según las últimas mediciones disponibles.

Los factores son múltiples. "Se trata de una cuestión cultural, el progresismo de izquierda siempre atrae más a los jóvenes porque tienen un espíritu más revolucionario. Cambiemos, por el lugar que ocupa en el mapa ideológico, queda asociado a lo contrario, por eso le va mejor cuanto mayores son los votantes", dijo a LA NACION Lucas Romero, de la consultora Synopsis.

Desde la Asociación Argentina de Consultores Políticos asociaron el éxito del kirchnerismo entre los jóvenes con la "interpelación" que hace en ese sentido la fuerza desde sus inicios, en 2003. "En la época de Kirchner era de forma más discursiva, con Cristina esto se profundizó y repercutió en la creación de La Cámpora. Y antes existían los Jóvenes K. Siempre hubo una búsqueda de captación de jóvenes", dijo Javier Correa, consultor político de AdHoc y socio de Asacop.