El Gobierno cierra filas detrás de Adorni y relativiza el impacto del viaje de su esposa en la comitiva

El Gobierno en pleno cerró filas detrás del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, integró la comitiva oficial que viajó a Nueva York.

Desde la Casa Rosada buscaron relativizar el impacto de la polémica, que se volvió furor en las redes sociales, principal arena de los movimientos libertarios, y que tomó fuerza en un sector de la oposición, que presiona para que el funcionario de Javier Milei brinde explicaciones en el Congreso sobre los detalles y costos del viaje de Angeletti.

Pese a eso, en el oficialismo se mostraron convencidos de que el caso “no pasará a mayores”, aún cuando ya hay pedido formal en diputados para dar explicaciones y y hay al menos dos denuncias judiciales en curso. Las presentaciones fueron realizadas por la diputada exlibertaria Marcela Pagano y el abogado kirchnerista Gregorio Dalbón.

El respaldo a Adorni es total, según pudo saber LA NACION de diferentes fuentes que están en Buenos Aires y Nueva York, donde se encuentra la comitiva presidencial en el marco de la “Argentina Week”.

“No hay ninguna repercusión interna, todos salimos a bancarlo”, sintetizó una importante fuente oficial. “No es un tema”, intentó relativizar la polémica un dirigente de Balcarce 50.

“Es increíble el quilombo que se está haciendo por un tema chico que ya fue aclarado por él mismo”, definió el titular de una cartera.

En su defensa, Adorni dijo que se estaba “deslomando” en Nueva York. En la agenda oficial de este miércoles el jefe de Gabinete se reunió con gobernadores, mantuvo un desayuno de trabajo con empresarios, y un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los mandatarios de Catamarca, Corrientes, San Juan, Jujuy, Neuquen y el ministro de Economía de Chaco.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó un desayuno de trabajo con empresarios en el marco de una ronda de diálogo sobre oportunidades de inversión y cooperación económica entre la Argentina y Estados Unidos. Presidencia

“Está claro que no es lo mismo deslomarse trabajando en el puerto, él lo dijo como una expresión de esfuerzo”, avaló la defensa de Adorni uno de los consultados.

“No tendría ni que haber salido a aclarar. No es tema”, insistió otro libertario.

Por lo pronto, no se espera que Adorni se refiera más al tema, al que en el Gobierno consideran “terminado”.

Por su parte, quien sí se expresó en disonancia fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La titular del Senado compartió una imagen en su cuenta de Instagram que apuntaba: “El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”. El comentario, posteado por otro usuario, fue replicado por la funcionaria en su cuenta de la red social Instagram junto a un video en el que el Adorni justifica el viaje de su esposa. “¿Victoria? Victoria no es parte del Gobierno", dijeron en Casa Rosada.

El posteo de Villarruel contra Adorni. Instagram

También se refirió al tema el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien en su recorrida por Expoagro dijo que solo viajó una vez al exterior con el Presidente y que lo hizo sin su esposa. Una sutil manera de diferenciarse de su sucesor.

La foto y el “deslome” de Adorni

La polémica alrededor de Adorni comenzó el domingo, durante las primeras actividades del Poder Ejecutivo en Nueva York. Ese día se conoció una fotografía en la que se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esto disparó un pedido de informe de la oposición y especulaciones en torno al traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

Consultado al respecto, el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y explicó: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante el viaje del Presidente a Nueva York

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió, y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

El jefe de ministros dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

Sin embargo, ocupar un lugar en el avión presidencial tiene un costo para el Estado. Hay erogaciones ineludibles, como seguro médico, visas y gastos de traslado, de acuerdo al testimonio a LA NACION de los encargados de la organización de los viajes al exterior de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.