El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, aseguró este miércoles que debido a los recortes en las partidas que recibe la provincia “desde el 1 de enero de 2024 no se podrán pagar los subsidios” a las empresas de colectivos.

D’Onofrio dio a entender en una entrevista a Radio La Red que el ajuste que impulsa el presidente Javier Milei influirá aún más en la medida que ya toman las cámaras de bajar un 50% la cantidad de unidades en circulación, algo que se refleja desde ayer en las terminales y en las paradas, donde se ven largas filas de personas a la espera de viajar.

“La próxima semana las empresas [de colectivos] tienen que pagar sueldos y lo más grave es que con toda la quita de recursos que anunciaron a la provincia, como son los fondos del conurbano, los educativos y todas las líneas de financiamiento, desde el 1 de enero de 2024 la provincia no va a pagar subsidios al transporte”, explicó el ministro del gabinete de Axel Kicillof.

Asimismo subrayó: “La quita anunciada fue muy fuerte y no encontramos interlocutores que nos digan a cuánto van a llevar la tarifa. No tenemos en claro cuál será la tarifa y qué porcentaje y desde cuándo, porque no hay respuesta desde el gobierno nacional. Desde la semana que viene no estamos en condición de pagar subsidios”.

Largas colas para tomar un colectivo tras la reducción del servicio al 50%

Así, exigió que la gestión nacional “sincere cuál va a ser la política y cuál la tarifa y el porcentaje de las compensaciones”. Además, explicó que desde su cartera se espera un diálogo con su par nacional, en tanto las cámaras empresariales de transporte tienen previsto una reunión mañana a las 16.

Por último D’Onofrio indicó: “Si piensan que con ahogar a la provincia de Buenos Aires conseguirán una sumisión política, están en un error. No sé si es presión, pero retirar los fondos de gastos corrientes es ahogar financieramente a la provincia más grande de la Argentina”.

Por la falta de pago de las compensaciones al transporte, este martes las cinco cámaras empresariales de colectivos —nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta)— anunciaron la reducción del 50% del servicio de la mayoría de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida abarca a las más de 380 líneas que recorren la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Es por eso que en las paradas de colectivo del AMBA este miércoles, y tal cual mostró LN+, se ven desde temprano largas colas de gente que espera viajar debido a la baja frecuencia.

Desde la cartera de Transporte nacional explicaron a LA NACION que el impacto de la reducción del 50% del servicio de colectivos está siendo analizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

