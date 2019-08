Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 14:16

Los ministros de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari le respondieron al intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, quien minimizó una amenaza que recibió la gobernadora María Eugenia Vidal.

"En estos años dimos peleas contra muchos poderosos que antes eran intocables. Me parece muy bajo hablar de 'cosito', ya que era una bala", expresó Ritondo a través de su cuenta de Twitter, luego de que Gray dijera: "A ver, a estos les dejan un cosito así y andan llorando por todos los canales, yo no ando llorando por ningún lado".

En agosto de 2016, apareció un cartucho de escopeta en el garaje de la casa de Castelar donde vivía Vidal. Horas antes, la gobernadora había recibido amenazas telefónicas. Cuando le recordaron ese episodio, Gray lo minimizó: "¿Ustedes se piensan que a mí no me pasa nada? ¿Que no recibo amenazas? ¿A mí no me tirotean? ¿Que a los intendentes del conurbano bonaerense no nos hacen nada?".

"Muchos de los que dicen estar cerca de los vecinos jamás resolvieron sus problemas; Vidal desde una base militar está cambiando la Provincia", le respondió Ritondo.

Ferrari, por su parte, lanzó: "¡Ninguna amenaza se puede minimizar! Parece no haber un freno en la vergüenza, ni límites por superar ante comentarios como el suyo, que califican de "andar llorando por los canales" el hacer frente a una amenaza de muerte a María Eugenia Vidal".

Además, señaló: "Combatir las mafias, sancionando a malos policías y penitenciarios, persiguiendo el juego ilegal, garantizando libertad a la Justicia para encarcelar jueces y sindicalistas corruptos tiene consecuencias que quizás muchos no conocen por no estar acostumbrados a asumir esos riesgos".

El ministro de Justicia finalizó con un fuerte cuestionamiento al intendente kirchnerista: "¡Ah! Y como dice que usted también recibe intimidaciones, va nuestra disposición para lo que necesite. Cuenta con el resguardo del Gobierno y con nuestra solidaridad personal, porque entendemos que una elección no puede llegar al extremo de embarrar el respeto por la vida del otro".