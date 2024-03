La queja de Fabio Cuggini por la factura de luz que le llegó en su peluquería

Escuchar

En medio del aumento de tarifas que lleva adelante el Gobierno, el reconocido peluquero Fabio Cuggini, quien manifestó públicamente su apoyo al presidente Javier Milei, mostró su malestar por la factura de luz que le llegó a su comercio. Y es que es de casi medio millón de pesos, según lo que publicó en sus redes sociales. “La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, escribió.

Desde febrero el consumo de electricidad en los comercios aumentó entre 293% y 389%, según el tamaño del establecimiento y su nivel de consumo, tras la quita de subsidios que se recibía de parte del Tesoro Nacional. De esta manera, el Gobierno espera contener los subsidios a la energía en un 0,55% del PBI de este año.

Cuggini primero se quejó a través de su cuenta de X. “Así nos fundimos las PyME. Me llegó una nueva factura de luz. La fiesta la seguimos pagando los ciudadanos de bien”, escribió. Luego, dio detalles sobre el precio que vino en la boleta: “$498.000 más retroactivo de $78.700 = $576.700″.

“Fin”, lanzó así en un dardo al vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien etiquetó en el posteo y quien siempre cierra sus mensajes en las redes sociales de esa forma.

La reacción de Cuggini llamó la atención no solo por el monto de la boleta sino porque el peluquero manifestó en varias oportunidades su apoyo a Milei y al plan que quería llevar adelante: de hecho tiene varias fotos con el Presidente e incluso luego de ser electo, explicó por qué lo votó. “Desde que empecé a votar, en 1983, siempre voté a ‘cuerdos’, cuerdos capaces, decían. Y mirá cómo me dejaron a la pobre Argentina, mi país. Lo destruyeron, nos robaron, se enriquecieron, mintieron, nivelaron para abajo y atrás”, publicó a fines de noviembre, luego de que el libertario le ganara en segunda vuelta al candidato de Unión por la Patria y exministro de Economía Sergio Massa.

“Yo les respondí [a los de su peluquería]: Capaz que este loco lindo nos saca adelante de una vez por todas a todos los argentinos. Supuestamente siempre voté a los cuerdos y me cagaron. Fuerza Presidente. Esta vez los ciudadanos de bien estamos representados. Viva el loco, viva mi presidente”, agregó.

POR QUE VOTE A UN "LOCO"!!!

SEÑOR PRESIDENTE JAVIER MILEI !!!@JMilei

REFLEXION: pic.twitter.com/mN0RRuKIbb — Cuggini Fabio (@cuggini_fabio) November 20, 2023

Este viernes, en diálogo con C5N, Cuggini reveló que en diciembre la factura fue de $80.000, en enero de $120.000, y en febrero de $180.000. “Necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente”, aseguró sobre las medidas del gobierno libertario.

Luego, indicó: “Si no dan los números, uno se va achicando”. Sin embargo, apuntó contra la quita de subsidios que impulsa Milei porque “no puede venir de un sopetón”. “Entendemos la crisis del país pero no la generamos los ciudadanos”, agregó en ese sentido.

“A nivel negocio, si vamos a dar productividad para dar fuentes de laburo, no podés matar a los comercios y a las PyME”, sostuvo el peluquero. Incluso reveló que antes tenía 22 empleados en su comercio y que ahora tiene a cinco colaboradores.

💡 Pymes en alerta: empresarios preocupados por los aumentos de luz



🗣️Fabio Cuggini, peluquero y empresario: "necesitábamos un ajuste pero esto es mucho" #LaMañana pic.twitter.com/Z698pI390i — C5N (@C5N) March 29, 2024

“Me dijeron que había que hacer un ajuste, lo entendemos, pero siempre lo mismo. ¿Y la casta dónde está? La casta ninguno se ajustó. Milei ganó diciendo lo que iba a hacer, lo está haciendo. Perfecto, es entendible todo. Pero no podés hacer un ajuste reventando a todos. Yo creo que hay desesperación para que no explote y quiere llegar a déficit cero, pero vamos a llegar a déficit cero sin un mango nadie”, explicó.

Asimismo, en una entrevista para radio Mitre, dejó una advertencia: “Yo hago el esfuerzo. Fenómeno, yo las pago con gusto las 500 lucas, 600, un palo pago. Pero quiero que todos los diputados y senadores se lleven un sueldo mínimo de un maestro. Estamos acompañando todo esta vez, pero yo creo que esto va a terminar mal, va a terminar mal porque yo no voy a ir a tocar mis recursos”.

LA NACION

Temas Javier Milei