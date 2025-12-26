Avanza la investigación sobre la AFA: la DGI entregará un estudio sobre la red de sociedades de los presuntos testaferros

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se reunió este mediodía con el flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para solicitarle un informe técnico sobre la compleja malla societaria ligada a la fastuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Además, para el mediodía del lunes está prevista una reunión virtual entre el juez y Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que son titulares de Real Central S.R.L, la sociedad dueña del establecimiento y de la millonaria colección de autos que se encontró en el lugar. En el encuentro, los imputados podrán presentar un descargo oral o escrito.

En la reunión de este viernes, el titular de la DGI Mengochea recibió de manos del juez un oficio con el que se le solicita al organismo de control fiscal que, en su papel de auxiliar de la Justicia, elabore un estudio económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central S.R.L.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

Según pudo saber LA NACION, el pedido de informe también alcanza a por lo menos otras cuatro sociedades: Malte S.R.L, que trabó vínculos comerciales con la AFA y fue dueña formal de la casaquinta entre junio de 2023 y mayo de 2024; Soma S.R.L, de la que forma parte un miembro de la familia Toviggino y está ligada societariamente a la anterior, a través de un dirigente de la AFA, Mauro Javier Paz; Wicca S.A.S, propiedad de la exsecretaria de finanzas de la AFA y actual empresaria vitivinícola, María Florencia Sartirana, y del exdirector general ejecutivo de la entidad deportiva, Juan Pablo Beacon; y a Mendoza Wines.

De acuerdo con fuentes con acceso al caso, la medida es en respuesta a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y está orientada a poder identificar la existencia de un presunto delito -presumiblemente lavado- detrás de la gran “asimetría” que existe entre los perfiles económicos de los propietarios y la quinta, que cuenta con helipuerto y un haras de caballos.

El juez levantó esta mañana el secreto de sumario de la causa. Dispuso, a su vez, levantar la feria de enero para poder avanzar en la causa, una medida de la que puso en conocimiento hoy al titular de la DGI Mengochea.

La reunión del lunes próximo con Pantano y Conte, prevista para las 11 de la mañana, se pactó en los términos del artículo 73 del Código, que le da derecho a cualquier imputado a presentarse ante el juzgado a realizar algún descargo aclaratorio.

La hipótesis que sigue la Justicia es que tanto la quinta como los bienes millonarios que se exhibieron con los allanamientos -cuando la causa todavía estaba en manos del juez Daniel Rafecas- podrían formar parte de una maniobra de lavado de activos, una figura penal que exige un hecho precedente.

Ahora, los investigadores están detrás de la “fuente” de todo ese dinero, bajo la firme sospecha de que no pueden pertenecerle ni a Pantano ni a Conte.

Además de un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Pablo Toviggino, dentro de la quinta la Justicia encontró con flota de 52 autos, muchos de ellos de lujo, y 2 kartings de competición.