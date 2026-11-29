El presidente Javier Milei reaccionó este domingo al triunfo del PP y de Vox en las elecciones parlamentarias en España. “Ganó la libertad, perdió el socialismo”, introdujo al extender sus felicitaciones a los dirigentes Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es”, escribió y siguió: “Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo.¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!“.

El posteo de Javier Milei

Semanas antes de las elecciones, Milei viajó a España y revolucionó la campaña electoral española. Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum lanzó fuertes insultos contra Sánchez ante la atenta mirada de empresarios españoles y argentinos, así como dirigentes políticos del país europeo.

Este domingo, en una entrevista grabada con CNN, incluso había adelantado que no felicitaría al candidato del PSOE si llegaba a alcanzar los votos suficientes para su reelección.

Durante su último viaje, el partido socialista español lo recibió con un enorme cartel desplegado en la fachada de su sede que decía: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”. Sánchez lo convirtió en una de las principales contracaras de su campaña y el líder libertario fue mencionado como un ejemplo negativo en actos y discursos, desde el inicio hasta el cierre de la contienda electoral.

El resultado electoral

Alberto Núñez Feijóo, titular del PP, durante los festejos electorales en España JORGE GUERRERO - AFP

Después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) se convirtió este domingo en el partido más votado, aunque necesitará a Vox, la fuerza de extrema derecha, para conseguir los votos que le permitan formar gobierno.

El Partido Socialista (PSOE) no logró la ansiada remontada, pero quedó en el segundo lugar, un resultado que vuelve a avalar a Sánchez pese al desgaste de las repetidas crisis en su gestión.

Con el 95% de los votos escrutados, el PP logra 133 bancas y con las 52 del Vox supera ampliamente las 176 para tener mayoría absoluta. El PSOE, en tanto, consigue 115 bancas y el Frente Amplio, 10.