Villarruel respondió a críticas por el aumento de senadores y aclaró que no fue decisión suya: “Operadores malintencionados”

Después de que el Congreso resolviera un aumento de sueldo del 12,5% para los senadores -que pasarán a cobrar 11,5 millones en bruto-, la vicepresidenta Victoria Villarruel se distanció y aclaró que ella no determina los salarios, ante las repercusiones de la medida. La suba fue cuestionada por La Libertad Avanza (LLA) y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que rechazo el incremento.

“A los operadores malintencionados: como vicepresidenta no soy senadora y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio. Y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, expresó Villarruel en sus redes sociales ante críticas por el aumento.

IMPORTANTE



A los operadores malintencionados:



Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos.



Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan.



Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 12, 2026

La suba fue determinada como consecuencia del nuevo acuerdo alcanzado por los gremios con las autoridades de ambas cámaras parlamentarias, que llevará los salarios de los trabajadores del Congreso a un aumento acumulado del 12,5% a principios de mayo próximo.

Según lo acordado, el incremento consta de seis aumentos mensuales consecutivos y retroactivos a diciembre último y llevará el módulo a un valor de $2874,26 el 1 de mayo. En 2024, los senadores aprobaron en el recinto la fijación de sus ingresos en 4000 módulos, segmentados en 2000 de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Tal como anticipó LA NACION, los legisladores tendrán la opción de renunciar al aumento o donar el excedente a alguna entidad de bien público. Este sistema estuvo vigente durante casi todo el año pasado y, desde entonces, sólo el kirchnerismo decidió percibir los aumentos en su totalidad.

De todos modos, el sueldo de los senadores permanece por detrás de lo que reciben otros funcionarios del Estado u organismos descentralizados, los cuales exceden con creces los $20 millones, como los jueces del fuero federal y de los miembros de directorios de empresas como YPF, con mayoría accionaria estatal, o de bancos públicos como el Nación, el Ciudad y el Provincia de Buenos Aires.

El bloque de LLA cuestionó el aumento Santiago Oroz

En tanto, el incremento salarial fue fuertemente criticado por el bloque oficialista y Bullrich compartió un comunicado de LLA, que rechazó el aumento: “El pueblo espera una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestros salarios no deben ser aumentados”.

Villarruel, de la crítica a Adorni a bajar el tono a la interna

Este miércoles, la vicepresidenta se pronunció sobre el escándalo en el que se vio envuelto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien justificó la integración de su esposa dentro de la comitiva argentina que viajó a Nueva York: “Vengo una semana a deslomarme, quería que me acompañe”.

Al respecto, Villarruel reposteó en Instagram un comentario contra Adorni que decía: "El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja”. Además adjuntó un video en el que el portavoz presidencial justifica que su esposa, Bettina Angeletti, haya viajado en el avión presidencial.

Luego, la presidenta del Senado visitó Expoagro y cuando se le consultó por sus rispideces con Javier Milei le bajó el tono a la disputa. “Este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”, subrayó y dijo que iba a ser “prescindente de internas políticas”.