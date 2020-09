Máximo Kirchner y Wado de Pedro con el Presidente Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 13:02

Apenas se viralizó el video que exhibía el escándalo sexual del diputado oficialista Juan Emilio Ameri,Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, telefonearon a Sergio Massa. En medio de la tensión por el episodio bochornoso e inédito, ambos le transmitieron al titular de la Cámara baja pleno apoyo para que arbitrara los mecanismos reglamentarios para suspender al diputado.

Así lo relató Massa ayer en una entrevista televisiva."El Presidente me aconsejó que hiciera lo que creyera mejor para cuidar la cámara y para hacer respetar la institucionalidad y el normal funcionamiento de las cámaras. De alguna manera me respaldó en la decisión", dijo.

"Alberto respalda y apoya la decisión tomada por Massa. Nada más", se limitaron a decir hoy en el entorno de Fernández y resaltaron la división de poderes, frente a un mecanismo institucional que se dio sólo en contadas veces en la historia.

Más tarde, el Presidente se refirió al tema. "Me generó indignación. Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", dijo Fernández en AM 710.

Hoy, en la Casa Rosada expresaron conformidad por el perfil de quien reemplazará a Ameri en la banca, la antropóloga feminista Alcira Figueroa, que en las últimas horas manifestó: "Tengo un poco de vergüenza, porque soy parte de ese espacio que nos costó tanto construir para llegar a un triunfo a nivel nacional". La palabra "vergüenza" se repitió hoy en las filas del kirchnerismo.

Reacciones

Ayer, el bloque del Frente de Todos en Diputados emitió un comunicado en el que reclamó una sanción ejemplar al diputado salteño del oficialismo que protagonizó el escándalo: "Como representantes del pueblo no podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos".

Avanzada la noche, sin embargo, Máximo Kirchner instó a Ameri a que presentara su renuncia, señalaron en el entorno del titular del bloque del Frente de Todos consultados por LA NACION. "Correspondía pedir que diera un paso al costado porque es un escándalo lo que hizo", acotaron.

Los diputados de la oposición votaron a favor de aceptar la renuncia de Ameri, pero advirtieron que es necesario que la comisión especial creada para juzgar su accionar se expida para que la Cámara dé una señal clara.

El PJ de Salta, partido de Ameri, emitió un comunicado en el que manifestó: "Estas son las consecuencias de ocultarle a la sociedad a las identidades de las candidaturas mediante acuerdos oscuros, es la política que debe ser pasado para siempre".

Un portavoz del kirchnerismo acotó a LA NACION: "Este no es un problema del sistema o de las llamadas listas sábana. El sistema está bien, el problema son las personas". Hasta ahora, Cristina Kirchner no se pronunció públicamente.

Ameri ingresó a Diputados como reemplazante del exintendente de Tartagal, Sergio Leavy. Estaba tercero en la lista que encabezó su padrino político. Leavy -que el año pasado ganó un escaño como senador de Salta en la boleta de Fernández y Cristina Kirchner- había tenido un pedido de juicio político por presunto desvío de fondos de obras de infraestructura por el alud que azotó a su ciudad.

Tras el escándalo de Ameri, Leavy expresó a través de Facebook su repudio "a la reprochable actitud" de Ameri y consideró que "ofendió el trabajo legislativo".

Conforme a los criterios de Más información