Máximo Kirchner habló sobre su vínculo con Kicillof y criticó a los que buscan sacarlo de la presidencia del PJ

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este sábado al tirante vínculo que tiene con el gobernador Axel Kicillof, en medio de una interna que nunca se corta dentro del peronismo. Aseguró el líder de La Cámpora que la relación con el mandatario provincial es “neutral” desde siempre, pero dijo que lo apoyó en su carrera política y lo votó cada vez que se postuló. Deslizó, en tanto, que le llaman la atención los planteos de Kicillof cuando está al frente de la Provincia por respaldo del kirchnerismo.

Asimismo, Kirchner ironizó con aquellos que cuestionaron sus gestos mientras Kicillof hablaba en La Plata el día de la derrota en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre -se rio por los “rostrólogos”- y envió munición gruesa al entorno del gobernador, que lo quiere correr de la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Según dijo en Radio Con Vos el hijo de la expresidenta, durante el cierre de listas para las elecciones locales del 7 de septiembre, tanto él como Kicillof y Sergio Massa (Frente Renovador) acordaron su permanencia al frente del partido en la provincia de Buenos Aires.

“Yo no sé Cristina cómo estará con él, mi relación con él siempre fue neutra, fue una herramienta y auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina”, planteó Kirchner sobre Kicillof.

ARCHIVO.- Cristina Kirchner se saluda con Máximo Kirchner en el acto del 25 de mayo de 2023 rodrigo-nespolo-10977

Apuntado sobre todo por intendentes y ministros bonaerenses que juegan en tándem con Kicillof y que pretenden emanciparse e impulsarlo para la presidencia en 2027, Kirchner opinó sobre las críticas tras bambalinas que le hace el gobernador a él y La Cámpora por supuestamente obturarle su desarrollo político.

“No personalizo, no sé... Si hubiera alguna situación de ‘no me dejan crecer’... Que vos digas que no te dejan crecer desde un lugar donde... pareciera... desde una Gobernación es medio raro”, planteó el diputado nacional y acotó: “Al contrario, todos hemos trabajado y seguiremos trabajando porque creímos, y lo volvimos a creer en 2023, que fue la mejor opción para ser gobernador de Buenos Aires. Yo fui y lo voté, ¡no sé qué más quieren que haga! Es más, no solo lo voté, compañeros y compañeras trabajaron para que sea".

En eso, y sin nombrar específicamente esa situación, volvió a cuestionar al gobernador por no brindar un apoyo explícito a Cristina Kirchner cuando quiso tomar las riendas del Partido Justicialista (PJ) nacional, en un momento en que el mandatario riojano Ricardo Quintela quería también ocupar ese puesto, apoyado por dirigentes que se referencian en Kicillof.

“Si vos me ponías a mí [a decidir] Axel o Quintela, y... para mí era Axel. No porque no lo quiera al gobernador de La Rioja, me parecía natural eso. No hubiera dudado un segundo, aún con discusión, con debate, no dudo nunca, jamás, no tengo ese tipo de situaciones. La experiencia te obliga a que más allá de las coyunturas, de las relaciones, tengas que definir”, deslizó Kirchner, sin decir a qué se refería más allá de que el dardo quedó claro.

“Nosotros queremos que le vaya bien [a Kicillof]. Fuimos todos juntos en la elección tratando de que todo saliera de la mejor manera posible; cuando [José Luis] Espert y [Javier] Milei llamaron a la rebelión fiscal en la Provincia, desde el PJ bonaerense salimos inmediatamente; cuando Milei dijo que Axel tenía las manos llenas de sangre, ¡cómo no voy a salir a bancarlo! ¿Por qué me serviría? A mí no me sirve, no me pliego al discurso del enemigo por una diferencia de coyuntura. Esas cosas no las voy a hacer porque entiendo que el peronismo tiene que alejarse de las miserias y entender que no es un club de amigos“, dijo.

Además, volvió a decir que él quería que Kicillof fuese candidato a presidente en 2023 y le bajó el precio a haber perdido la elección nacional de este año, ya que aseguró que esto pasó en otras oportunidades, incluso durante los gobiernos de su padre y su madre, y después la presidencial se ganó.

“Yo no fui de los que el 7, cuando todo venía bien, se fueron a tirar arriba de un escenario. Porque muchos de los que se tiraron el 7 saltaron para afuera en el otro [el 26]”, comentó, en una crítica solapada a los intendentes que juegan con el gobernador. “Yo fui y puse la cara. Hay gente que cata las caras, hay catadores de caras y rostros, ahora hay rostrólogos también. Me divierte mucho, es casi como un juego. Antes me cuestionaban las ideas; ahora las ideas, la cara, la espalda... ¡No sé que voy a hacer con esa fijación que hay en algunos sectores!”, exclamó.

El 7 de septiembre, los intendentes estuvieron en el escenario, al contrario del 26 de octubre FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

La presidencia del PJ bonaerense

En tanto, Kirchner ninguneó a los kicillofistas que orquestan por estas horas algún movimiento para que él deje la presidencia del PJ bonaerense, impulsados por el ministro excamporista Andrés “Cuervo” Larroque, que tendría intenciones de sucederlo.

“¡La pucha! No sé qué sector es, no sé, uno lee párrafos de cosas... no sé. Nadie lo expresa así: ‘Quiero esto, el otro, aquello’. Todos tienen derecho”, deslizó irónico y confirmó que hubo un acuerdo entre él, Kicillof y Massa para su continuidad. “Pero bueno, si no lo quieren hacer, qué se yo. Yo me he sentado a esta altura en tantas mesas en las que se acuerdan tantas cosas y a las 12 horas se desdicen, que es parte de los problemas que tiene el peronismo. Después se preguntan por qué la sociedad no va a votar. Y... porque empezamos a validar cualquier tipo de comportamiento con un grado de deshumanización bastante preocupante”, comentó.

Máximo Kirchner y Andrés Larroque eran socios políticos pero su relación se quebró ricardo-pristupluk-11511

Ante las críticas que le caen por supuestamente haber sido elegido a dedo por portar apellido, Kirchner sostuvo: “No sé ni quiénes son ni qué quieren [los que pretenden echarlo del partido]. En 2024, a mediados de año, pasando julio, sacamos un comunicado desde el PJ bonaerense diciendo: ‘¿Quieren que haya internas?’. Esto siempre es renuente. De repente se les traba algo y empiezan. ¡Qué se yo qué les despertaré! Les dije el año pasado si querían que llamara a internas. No apareció nadie. Las quise adelantar incluso las elecciones. Que quede claro, está publicado, y nadie apareció, nadie llamó. Yo calculo que cuando alguien tiene vocación llama, dice ‘me interesa’, ‘no me interesa’, ‘quiero’, ‘no quiero’. Pero nadie, jamás".

Convencido de patear la elección partidaria para febrero, Kirchner aseveró que su desembarco como titular del PJ de la Provincia fue como “elemento de síntesis” entre las distintas vertientes del peronismo y añadió: “Yo no soy el que tiene vocación de Mayweather, de cinco títulos al mismo tiempo, y creo que hay espacio y lugares para todos. Lo hice con la mejor de las intenciones. No estaba en mi menú, en mis aspiraciones. Si sirve, sirve; y si no sirve, no sirve".

En eso, cuando le mencionaron el “cristinismo” y el “axelismo”, entre risas chicaneras, Kirchner comentó: “Ya ni siquiera son apellidos, son nombres... ¡Vamos bien, estamos óptimos!”.

Por último, dijo que su madre, presa con domiciliaria en su departamento de Constitución por la causa Vialidad y ahora implicada en la causa Cuadernos -el juicio arrancó esta semana-, está “firme”.

“Es una persona muy firme, tiene la humanidad que tenemos todos pero es firme, tiene una cuestión muy metódica tanto en su preparación física como intelectual”, contó su hijo, que la visita en San José 1111, y refirió también, en lo que pareció otro mensaje a Kicillof: “[Cristina] lee muy por encima del promedio, tiene una capacidad de autocuestionarse; no te manda a decir las cosas, te las dice. Y a veces esas formas pueden chocarles a algunos, pero es la mejor manera de resolver los problemas. Porque si vos andás meditabundo, mascullando por abajo, murmurando esto que el otro, y cuando te sentás con la persona, la tenés ahí adelante, y la persona te dice ‘qué te pasa’ y no decís nada, imaginate. Así se terminan la mayoría de las parejas y las relaciones".