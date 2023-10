escuchar

“Logré derrumbar la estrategia de polarización de Sergio Massa y Javier Milei que estaba previamente acordada entre ellos”, afirmó la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, en diálogo con LN+ luego del debate presidencial en Santiago del Estero. “Fue un gran triunfo”, destacó la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

La candidata de JxC sostuvo que liderará el “Gobierno más austero de la historia de la Argentina” y remarcó que bajar “el gasto de la política” será una prioridad en su Ejecutivo. En ese sentido, lanzó: “Todas las provincias tendrían que tender a ser unicamerales”. Macri había solicitado, hace pocos días, la eliminación de los Senados provinciales.

“El intento de poner a Massa candidato distinto al Massa ministro no le sale. En ningún momento le salió, por más que hable tranquilo diciendo lo del Gobierno de unidad nacional. No le sale”, sostuvo Bullrich y añadió que “Massa queda totalmente encapsulado en su rol como ministro de economía”.

La candidata también se refirió a Javier Milei, el aspirante de La Libertad Avanza (LLA) y no ahorró dureza en sus críticas: “No sabe cómo dolarizar. No tiene idea. Se lo pregunté dos veces en el debate”. Bullrich, sostuvo que “le vendió a los jóvenes para las PASO la idea de que iba a dolarizar; todos los pibes pensando que van a cobrar en dólares, pero se están dando cuenta que de la dolarización no habla más”.

Bullrich insistió: “Ya lo dijeron todos sus economistas que ahora ninguno aparece más. Todo lo que plantea ahora está totalmente alejado de lo que planteaba en la anterior campaña”.

La exministra de Macri recordó uno de sus cruces con Milei respecto a la educación. “La propuesta de Milei de poner vouchers en educación es una propuesta para la ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, rememoró su frase en el debate: “Andate a la puna a poner una escuela con voucher, ahí hay una sola”.

Bullrich fustigó a Milei por su vínculo con el líder sindical Luis Barrionuevo, quien le organizó un acto de apoyo en Parque Norte hace una semana: “No tiene idea dónde se está metiendo”. Para la candidata, Barrionuevo lo está engañando. “Ningún sindicalista va a hacer una reforma laboral de verdad en la Argentina”, sostuvo.

LA NACION