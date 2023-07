La renuncia de Franco Rinaldi: “Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, se quejó Martín Lousteau

escuchar

El predandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteu, celebró hoy la renuncia de Franco Rinaldi a su precandidatura como legislador porteño y aprovechó para criticar a su rival en la interna, Jorge Macri (PRO).

A través de redes sociales, el dirigente de Evolución, apuntó: “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”.

“Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico ”, se quejó el senador.

Lousteau luego aseguró: “En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri”.

“Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución, son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado”, enumeró el dirigente de origen radical y cerró con un pedido a su rival: “Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir, para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad”.

En las últimas horas, Rinaldi había quedado envuelto en una nueva polémica, esta vez por un video con expresiones judeófobas. El ahora exprecandidato ya había rechazado las acusaciones sobre discriminación y homofobia por videos que había subido a las redes sociales hace dos años.

A través de redes sociales, y en un extenso descargo, Rinaldi anunció: “Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”.

Franco Rinaldi fue acusado de antisemita

El agradecimiento de Macri que criticó Lousteau

Minutos más tarde, Macri se refirió a la renuncia de Rinaldi. A través de sus redes sociales, el referente del PRO expresó: “Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas”.

“Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él”, sumó el precandidato y agregó: “Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”.

