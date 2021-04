La respuesta de Alberto Fernández al tuit de Jair Bolsonaro por las nuevas restricciones: “No declaré el estado de sitio, ni lo pienso hacer”

Minutos después del tuit del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el que se refirió a las nuevas restricciones en la Argentina e ironizó sobre el uso de las fuerzas de seguridad para controlar el cumplimiento de las mismas, Alberto Fernández respondió al mensaje y se distanció del tono que quiso darle su par brasileño, quien habló de “toque de queda”.

“No he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Ni las Fuerzas Armadas están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente”, dijo el Presidente en diálogo con Radio10. Y enseguida agregó que a Bolsonaro “hay que explicarle la Constitución argentina”. “Es impactante que diga una cosa así”, afirmó.

“Ejército Argentino en las rutas para mantener al pueblo en las casas. Toque de queda entre las 20 y las 8. Buen día a todos”, tuiteó el presidente de Brasil, en un intento de congraciarse con la medida e ironizarla. Bolsonaro, exmilitar y defensor del accionar del cuerpo durante la última dictadura en su país, sin embargo confundió los datos porque el Ejército no fue enviado a las rutas, sino las fuerzas federales de seguridad (los militares, según anunció Fernández, colaborarán en la asistencia sanitaria), y además la prohibición de circular a toda persona no esencial o que no lo requiera es de 20 a 6 y no hasta las 8 como escribió en redes.

El tuit de Bolsonaro

“Primer punto, en la Argentina no hay toque de queda. Segundo punto, en la Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior”, añadió el Presidente y aseveró además que tiene “una muy alta valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea”, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

“Yo tuve la suerte de tener la primera generación de jefes que por una cuestión biológica no han tenido ninguna participación en los hechos aberrantes de los años 70”, destacó en relación a la dictadura cívico militar.

Asimismo, calificó al personal de las fuerzas como “oficiales que han avanzado en democracia, defienden las instituciones y han colaborado de forma magnífica en la pandemia”.

“Ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para avanzar con los testeos y otras cuestiones que hay que atender con sus médicos y enfermeros muy capacitados”, explicó tras recordar que “las fuerzas están para en situaciones de catástrofes brindar asistencia a la gente”.

En la misma línea se pronunció el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Las FFAA argentinas No realizan seguridad interior. Desde el principio de la pandemia la Sanidad Militar viene trabajando en la lucha contra el COVID. Solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia”.

LA NACION