La respuesta de La Cámpora a Mauricio Macri tras su mensaje por la condena de la Corte a Cristina

Luego de que el expresidente Mauricio Macri volviera a hacer alusión al fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner y destacara que “el sistema funcionó”, La Cámpora publicó un duro comunicado en redes sociales. Bajo el título “No tenés votos, tenés jueces”, la agrupación kirchnerista acusó al exmandatario de tener vínculos estrechos con el Poder Judicial y lo responsabilizó por el endeudamiento externo durante su gobierno.

“Si no jugaras al fútbol con los jueces, ya estarías condenado. Pero nadie te iría a dejar ni un pasacalles”, expresaron y sumaron: “Pasaste a la historia como el único presidente argentino que intentó la reelección y la perdió. Fracasado”.

En otro tramo del texto, también lo señalaron por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Endeudaste al país por 45 mil millones de dólares. Ni la gente vivió mejor ni ganaste la elección”. El mensaje concluyó: “No tenés votos: tenés jueces y fiscales. Mafia”.

Las declaraciones de La Cámpora llegaron en respuesta a un extenso mensaje publicado por Macri en su cuenta de X, en el que reivindicó el proceso judicial contra la exmandataria. “El conjunto de escenas que se desató desde la ratificación de la condena —y que estoy convencido irá deshaciéndose con el correr de los días— nos trae los peores recuerdos y nos advierte que vivimos en un país muy frágil, con una parte de su dirigencia que desdeña la democracia, la ley y la verdad", planteó.

Además, sostuvo que la decisión judicial era el cierre de “un proceso judicial que comenzó hace 17 años”, y remarcó: “Juzgada y condenada dos veces, con incontables pruebas en su contra, la causa tuvo que llegar a la Corte Suprema para que finalmente tuviera un efecto material sobre su libertad”.

Macri hizo además referencia a los recientes ataques contra medios de comunicación. “Vimos a una turba —en la que participó un exfuncionario del gobierno kirchnerista, número dos de Wado de Pedro— atacar las instalaciones de TN con ferocidad. El frente de Radio Rivadavia apareció con pintadas amenazantes, como antes había pasado con el canal de streaming OLGA”, denunció.

Reclamo a la Policía de la Ciudad

En una segunda publicación, La Cámpora también cuestionó al gobierno porteño, al acusar a la Policía de la Ciudad de retirar mensajes de apoyo a Cristina Kirchner que militantes habían dejado frente a su domicilio, por orden del jefe de Gobierno, Jorge Macri. “El primo de Macri se robó las cartas que el pueblo le dejó a Cristina”, afirmaron.

La agrupación llamó entonces a redoblar la presencia frente a la casa de la exmandataria: “No solo hay que exigir que las devuelvan, hay que multiplicarlas: todos y todas a bancar a Cristina y llenar de mensajes la esquina de San José”.

Pintadas en Radio Rivadavia

Apenas se conoció la decisión del máximo tribunal de dejar firme la condena contra Cristina Kirchner, Macri fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario destacó el funcionamiento de la justicia y calificó al fallo como “histórico”.

“Finalmente, después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico”, escribió Macri, y destacó que los argentinos “debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad”.

Sin embargo, el expresidente también expresó que la noticia no debía interpretarse como un motivo de festejo. “De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada”, concluyó.