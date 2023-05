Milei confirmó a Victoria Villarruel como compañera de fórmula y ella irrumpió contra Alberto Fernández

escuchar

Este lunes, Javier Milei estuvo en el tradicional pase de LN+ con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann y confirmó quién será su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de 2023. Se trata de Victoria VIllarruel, que lo acompañó a la entrevista, y se despachó contra Alberto Fernández: “El presidente está en una situación muy complicada como para ocuparse de nosotros”, señaló la flamante precandidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza.

“Habemus fórmula, me parece”, ironizó Viale antes de presentar a Milei y Villarruel que estaban en el estudio. “Buenas noches, y efectivamente vamos a ser la fórmula de candidato a presidente y vicepresidente”, respondió Milei, señalándose primero a él y luego a Villarruel, que estaba a su lado.

Milei presenta su fórmula presidencial en "El pase 2023"

“La mujer brillante que me acompaña es la señora Victoria Villarruel”, añadió luego el diputado liberal, para despejar toda duda. “¿Por qué?”, preguntó entonces Viale: “En primer lugar porque es una persona íntegra, brillante, honesta, trabajamos de manera en que nos complementamos muy bien”.

Cuando Feinmann les preguntó a ambos si la vice va solamente “a tocar la campanita” o va a “participar en el gabinete”, Milei resondió que va a estar que Villarruel va a estar más cerca de la segunda opción y aseguró que “nosotros tenemos particionado el gabinete” y aseguró que la fórmula de su partido “es el equilibrio justo que requiere el caso argentino”. De inmediato, el diputado añadió: “Si uno mira cuáles son las dos mayores demandas de la Argentina...”.

“Inflación y seguridad”, replicó Viale. “Listo”, tomó la palabra otra vez Milei: “Inflación (y se señaló) y seguridad (señaló a Villarruel)”. De paso, el precandidato a presidente sacó su libro El fin de la inflación y se los obsequió a los dos periodistas.

Entonces, Feinamnn tomó la palabra para preguntar a Milei: “¿Qué opina cuándo le dicen que es un ser mesiánico o un descerebrado?”.

“¿Puedo contestar yo?”, lo sorpendió entonces Villarruel, que también es diputada nacional por La Libertad Avanza. Los periodistas respondieron que sí podía responder, y agregaron antes lo último que le había dicho el presidente Alberto Fernández al candidato libertario este lunes en La Pampa: “Energúmeno”.

“Bueno, el presidente está en una situación muy complicada como para estar ocupándose de nosotros y sin embargo lo hace bastante seguido, igual que su gobierno”, arremtió contra el mandatario argentino Villarruel y luego dio su punto de vista sobre su compañero de fórmula: “Javier Milei es una persona fuera de serie. En un año y medio instaló el discurso económco, no solo de la oposición sino también del oficialismo”.

“Es una persona que en muchas situaciones puede tener una opinión diferente y sin embargo cuando alguien argumenta y a él le parece inteligente y está justificada la situación puede cambiar de opinión o puede analizar esos matices”, agregó la diputada.

Victoria Villarruel y Javier Milei confirmaron la fórmula como precandidatos a vicepresidenta y presidente por La Libertad Avanza Twitter

“Para mí ha sido un gran compañero en el congreso -continuó Villarruel-, tuvimos siempre una relación de colaboración, y eso es lo más importante que puede ofrecerle un presidente y un vice y es algo que no está ocurriendo”.

Villarruel también pidió cambios en la ley de Defensa, y que los militares puedan intervenir en seguridad interior.

Más adelante, Feinmann mencionó a Milei el tuit del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que destacó las bajas performances de los hombres de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales que se desarrollaron hasta ahora, y el diputado liberal respondió tranquilo: “¿Por qué se ocupan tanto si no existe el fenómeno (Milei)?, ¿Por qué muestran tanto miedo? Más que miedo se los ve aterrados. Que no mienta (Aníbal Fernández). Y lo que está pasando en las provincias no es extrapolable a nivel nacional”.

“El motivo por el cual desdoblan las elecciones es porque tienen una mochila de hierro”, añadió el legislador y concluyó: “El kirchnerismo pierde. Pierde. Y nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible además para dejarlos terceros. Vamos a ver cuándo vayamos a las elecciones generales qué pasa”.

LA NACION