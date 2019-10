La respuesta de los pilotos al pedido de Alberto Fernández para que levanten el paro: "Está en campaña" Fuente: Archivo

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y el jefe de los pilotos de Austral (Unión de Pilotos de Líneas Aéreas-UALA), Cristian Erhardt, le respondieron al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien ayer les pidió a los gremios de los pilotos que levanten el paro de 48 horas convocado para el próximo fin de semana, y ratificaron la medida de fuerza.

" Está en campaña. Me parece muy bien que lo pida, pero nosotros tenemos que recomponer los salarios y estamos hace once meses con el sueldo frizado", dijo Biró en diálogo con la radio Futurock FM.

"Nos llamará cuando gane las elecciones y cuando tenga sus equipos, pero no hablamos por los medios", señaló el sindicalista.

Por su parte, Erhardt dijo que el gobierno de Macri debe dar respuesta a los reclamos. "No tenemos mandato político. Estamos convencidos de nuestra lucha por la recuperación salarial. Entiendo la buena voluntad, pero [Guillermo, ministro de Transporte] Dietrich y [Luis, titular de Aerolíneas Argentinas] Malvido son los responsables y los que tienen que dar una solución y resolver la paritaria", señaló en diálogo con radio Concepto.

Los gremios de los pilotos anunciaron un paro de 48 horas para el próximo fin de semana, que afectará a más de 500 vuelos. Reclaman por la falta de acuerdo en la negociación salarial del período paritario que arrancó el 1 de octubre pasado y culminó anteayer.

El pedido de Fernández

El postulante del Frente de Todos sostuvo que entiende los reclamos de los pilotos, pero remarcó que "no es un buen momento para tomar estas medidas". "A partir del 10 de diciembre comenzaremos a construir otra historia. Si pudiéramos hacer algo, le estoy hablando con el corazón, para que no haya este conflicto el fin de semana y que los vuelos salgan. Se los voy a agradecer eternamente. Van a estar ayudando a construir una nueva Argentina", dijo.

Además, Fernández resaltó que su intención es "poner de pie de nuevo a Aerolíneas Argentinas". "Creo en la necesidad de que la Argentina tenga una línea de bandera y confío mucho en los que trabajan en Aerolíneas", afirmó.

"Les pido siempre, no solo en estos casos, que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno que hace mucho tiempo no convoca a paritarias y vive postergando a los que trabajan", agregó.

Conflicto

El presidente de Aerolíneas Argentinas anunció ayer que la empresa estatal solicitará la conciliación obligatoria ante el paro de pilotos anunciado para el próximo fin de semana. El Gobierno, en tanto, convocó a las partes a una reunión mañana para destrabar el conflicto. En caso de que no haya un acuerdo, la cartera laboral "dictaría la conciliación la obligatoria", dejando sin efecto las medidas de fuerza anunciadas.

Los pilotos reclaman un aumento salarial del 22% "para no perder con la inflación".

Anuncio de paro: La medida de fuerza empezará el sábado, con un paro de actividades desde las 0 y por 48 horas, que dejará sin vuelos de cabotaje a la aerolínea de bandera.