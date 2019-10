Alberto Fernández en San Juan Fuente: Télam

Desde San Juan el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se metió en el conflicto de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral y les pidió que levanten la medida de fuerza.

"Estoy decidido a poner de pie de nuevo a Aerolíneas Argentinas. Yo creo en la línea de bandera. Creo que en la necesidad de que la Argentina tenga una línea de bandera y confío mucho en los que trabajan en Aerolíneas", dijo Fernández .

Luego les habló directamente a los pilotos, que anunciaron un paro para el fin de semana próximo: "Les pido siempre, no solo en estos casos, que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno que hace mucho tiempo no convoca a paritarias y vive postergando a los que trabajan".

"Si mi palabra les sirve, o les pesa, les digo que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre comenzaremos a construir otra historia. Si pudiéramos hacer algo, le estoy hablando con el corazón, para que no haya este conflicto el fin de semana y que los vuelos salgan. Se los voy a agradecer eternamente. Van a estar ayudando a construir una nueva Argentina", agregó el exjefe de Gabinete del kirchnerismo.

Para cerrar, reiteró: "Entiendo el reclamo, porque ellos también han sido tan maltratados como todos los trabajadores de la Argentina".

45 vuelos cancelados y un fin de semana con interrugantes

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, anunció hoy que la empresa solicitará la conciliación obligatoria ante el paro de pilotos anunciado para el próximo fin de semana.

"Los gremios que reúnen a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, APLA y UALA, anunciaron un paro de 48 horas para los días sábado 5 y domingo 6. Fue luego de que ayer (lunes) ambos sindicatos realizaran asambleas durante 7 horas, entre las 12 y las 19, provocando la cancelación de 105 vuelos, lo que afectó a 10.600 pasajeros", apuntó en un comunicado.

"Lo de ayer fue una sorpresa que nos tomó con los pasajeros en el aeropuerto y dejó un saldo de más de cien vuelos cancelados y diez mil usuarios afectados, es una situación grave. La buena noticia que puedo dar a todos nuestros clientes es que hoy mismo pediremos la conciliación obligatoria para que el fin de semana no haya paro", apuntó Malvido.

"No puede ser que, por una discusión de este tipo, en un contexto complejo para todo el mundo, dejemos a los argentinos sin volar", añadió el titular de la aerolínea de bandera, para quien "es difícil de entender que digan que estamos destruyendo Aerolíneas Argentinas, cuando nosotros crecemos año a año".

Malvido indicó: "Desde 2015, la empresa incrementó un 40% la cantidad de pasajeros de cabotaje, cuando todo el mercado creció un 66%. Dos de cada tres nuevos pasajeros que sumó el mercado aéreo eligieron Aerolíneas".

En el comunicado, Aerolíneas reiteró que durante el período paritario 2019/2020, que arrancó el 1 de octubre pasado y terminó el lunes, la empresa ?pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, un 4,1% en marzo, un 15,2% en abril y un bono de $ 5.000 para los sueldos menores a $ 100.000 en setiembre".