La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno

WASHINGTON.- El auxilio financiero del gobierno norteamericano a la Argentina le ha dado a los demócratas una oportunidad de pasar a la ofensiva contra Donald Trump mientras sigue el cierre del gobierno federal, y en el día en que el presidente recibió a Javier Milei en la Casa Blanca no dejaron pasar la oportunidad para volver a la carga contra el plan del Departamento del Tesoro.

La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts), una de las críticas más filosas de la ayuda al Gobierno, solicitó el martes a los legisladores el consentimiento unánime para aprobar la llamada “No Argentina Bailout Act”, un proyecto de ley que de aprobarse prohibiría el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Departamento del Tesoro para auxiliar a la Argentina.

It is shameful that President Trump is propping up a foreign government, while he shuts down our own.



I’m on the Senate floor NOW forcing a vote that would hold Trump to his promise to put “America First.” https://t.co/RYlkdBriyv — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 14, 2025

Este martes por la tarde, poco después de que terminara la reunión entre Trump y Milei en la Casa Blanca, Warren pronunció un duro discurso en el Senado. “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, no ‘Argentina primero’”, fustigó, con una referencia al mantra del presidente norteamericano.

“Incluso mientras la administración Trump intenta despedir a más personas y cerrar más servicios, el presidente mantiene cuidadosamente abierta la oficina en el Departamento del Tesoro responsable de ejecutar su rescate de los mercados financieros de la Argentina. Le enviaron 20.000 millones de dólares de los impuestos de los norteamericanos", arremetió Warren, en referencia al monto del swap de monedas que pronto implementará el Tesoro, que dirige el secretario Scott Bessent.

“Para Trump, el líder de la Argentina es más importante que las familias estadounidenses que luchan con los crecientes costos de la atención médica”, agregó Warren, mientras los demócratas continúan exigiendo que los republicanos acepten extender las protecciones del seguro médico que están por expirar a cambio de reabrir el gobierno federal.

Donald Trump y Javier Milei, junto a su comitiva, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Presidencia

En la presentación de Trump y sus funcionarios junto a Milei y la comitiva argentina, Bessent volvió a tildar a Warren como una “american peronist”, término que ya había usado días atrás al enzarzarse en un ácido cruce en las redes sociales con la senadora.

Como era de esperarse, el coro de voces demócratas contra el auxilio a la Argentina se amplió este martes a raíz de la recepción a Milei en la Casa Blanca, que incluyó una visita al Salón Oval junto a Trump.

“Si quieres saber lo poco que le importa a Trump tu atención médica: mire su día hoy en la Casa Blanca. Está aprobando 20.000 millones de dólares de los contribuyentes para rescatar al presidente de la Argentina y a su gobierno extranjero amigo de MAGA, en medio de un cierre, mientras dice que no hay dinero para reducir los costos de la atención médica aquí en casa”, escribió en su cuenta en X el legislador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, de Nueva York.

If you want to know just how little Donald Trump cares about your health care:



Look at his day today at the White House.



He’s approving $20 billion in taxpayer dollars to bail out the President of Argentina and his MAGA-friendly foreign government, in the middle of a… — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 14, 2025

Schumer fue, junto a Warren, uno de los ocho legisladores que la semana pasada presentaron “un nuevo proyecto de ley para detener este rescate” a la administración Milei.

“Es el día 13 del shutdown. ¿Qué está haciendo Trump? ¿Negociando un acuerdo económico? No.¿Evitar que las primas se dupliquen? No. ¿Evitar que 15 millones de estadounidenses pierdan la atención médica? No. Se reunirá con el presidente de la Argentina para recompensarlo con un rescate de 20.000 millones de dólares. ¿Estados Unidos primero?“, enumeró el veterano senador Bernie Sanders (Vermont).

It's day 13 of the shutdown. What's Trump doing?



Negotiating a budget deal? No.



Preventing premiums from doubling? No.



Stopping 15 million Americans from losing health care? No.



He's meeting the Pres. of Argentina to reward him with a $20 billion bailout.



America first? — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 14, 2025

“¿Cree que somos tontos? ¿Cómo es que el éxito de Argentina es priorizar a Estados Unidos?“, se preguntó el senador Rubén Gallego (Arizona) en un posteo en X, en el que mostró una de las respuestas de Trump en la conferencia de prensa de este martes.

Q: How is this rescue package America first?



TRUMP: It's really meant to help a good financial philosophy where Argentina can be successful again pic.twitter.com/0ddInzuNBu — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025

“Trump está diciendo la parte silenciosa en voz alta: envió un rescate de 20.000 millones de dólares financiado por los contribuyentes para ayudar a su amigo de extrema derecha Milei a aferrarse al poder“, señaló el senador Chris Van Hollen (Maryland). “Mientras tanto, nuestro gobierno está paralizado, los funcionarios públicos no cobran y nos encaminamos hacia una crisis sanitaria provocada por Trump. Me suena a ‘Argentina primero’”, añadió.

También se mostró muy crítico el sanador Adam Schiff (California), que retomó el enojo de los productores de soja norteamericanos con la ayuda a la administración de Milei en la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Donald Trump's logic:



Argentina undercuts American farmers by helping China embargo our soybeans?



It gets $20 billion U.S. taxpayer dollars and a White House visit.



American citizens struggle as health care costs double?



The Trump Administration has nothing for you. https://t.co/oeHKUNbA3X — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) October 14, 2025

“La lógica de Trump: ¿la Argentina perjudica a los agricultores estadounidenses al ayudar a China a embargar nuestra soja? Recibe 20.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses y una visita a la Casa Blanca. ¿Los ciudadanos estadounidenses luchan mientras los costos de la atención médica se duplican? La administración Trump no tiene nada para vos", escribió en X.

En tanto, el demócrata Joaquín Castro, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Texas, dijo que “Trump ofrece 20.000 millones de dólares para rescatar al gobierno de extrema derecha de la Argentina, pero no gastará ni un centavo más en atención médica para los estadounidenses”.

The Republican Speaker of the House has no strategy, plan or clue about how to end the government shutdown. While he refuses to negotiate or even call Congress back into session, millions of Americans are on the verge of losing their health insurance.



Meanwhile, Donald Trump is… https://t.co/JqcvTkWqWr — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) October 14, 2025

“El plan republicano para Estados Unidos parece ser un sufrimiento innecesario”, remató Castro.

“Trump está desembolsando 20.00 millones de dólares de sus contribuyentes para rescatar a la Argentina. Pero no pagará un centavo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a pagar la atención médica”, se sumó la senadora Patty Murray, del estado de Washington).