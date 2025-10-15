Tras la reunión bilateral, Caputo buscó calmar a los mercados y Werthein anticipó que mañana puede haber un anuncio

WASHINGTON.- Luego del revuelo y el impacto que generó en los mercados la interpretación de que Donald Trump condicionó su apoyo al resultado de las próximas elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a calmar a los mercados, mientras que el canciller Gerardo Werthein anticipó que mañana miércoles podría oficializarse un anuncio comercial junto al gobierno de Estados Unidos.

“Hubo una interpretación de la que yo me enteré cuando salía [de la Casa Blanca]. Se interpretó que él dijo que era un apoyo hasta el 26 de octubre. Imagínense si Estados Unidos va a entrar en una situación como la que estamos hablando con ellos desde hace tanto tiempo por seis días”, dijo Caputo a un grupo de periodistas argentinos frente a Blair House, donde se hospedó la comitiva del presidente Javier Milei.

Con sus declaraciones, el ministro buscó llevar calma a los mercados, de los que señaló que espera que se recuperan este miércoles luego de la caída que sufrieron tras la cumbre de Trump y Milei. “Obviamente fue una mala interpretación del mercado o del periodismo. Entendible, no cuestiono eso, pero no es lo que dijo el presidente. El apoyo es a las políticas [del Gobierno]. Lo mismo dijo en su momento el secretario [del Tesoro] Scott Bessent: mientras la Argentina se mantenga dentro de estas políticas, Estados Unidos va a hacer lo que sea necesario para que al país le vaya bien”, dijo Caputo, que se sumó a la lista de funcionarios que buscaron hacer control de daños luego del impacto de las frases de Trump en el intercambio con periodistas.

“Los mercados estaban teniendo una reacción muy positiva y por esta interpretación entiendo que pegaron la vuelta, así que hecha la aclaración, supongo que mañana sí debería ser una jornada positiva”, confió el ministro, que se quedará esta semana en Washington junto al equipo económico para participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Ante una consulta de LA NACION, Caputo señaló que, cuando se quedaron a solas con Trump en la Sala de Gabinete, sin periodistas, no hizo falta aclarar que el presidente norteamericano se refería a las elecciones de 2027 y no a las legislativas. Aunque la pregunta de una periodista a Trump había sido específicamente a los comicios del 26 de octubre.

Respecto a posibles acuerdos comerciales con Estados Unidos, Caputo señaló que están cerca de anunciarse. “Se van a hacer pronto, y en la reunión, como es el presidente norteamericano, muy diligente, realmente fue derecho al grano. Fue una reunión espectacular. Ya el esfuerzo que hizo volver de Medio Oriente con poquísimas horas de sueño para atendernos y recibirnos de esa manera. Ese un gesto la verdad loable”, dijo Caputo.

“En la reunión fue muy directo y realmente se logró un avance fuertísimo. Esto va a estar seguramente pudiendo anunciarse en los próximos días", remarcó Caputo. “Hubo progresos importantes y son buenas noticias para la Argentina. Realmente mejores de lo que queríamos, así que fue una reunión bárbara en todo sentido, en el fondo y en las formas”, agregó.

En la misma línea se pronunció luego el canciller Werthein. “Hablamos del acuerdo de comercio. En principio podemos decir que lo tenemos casi terminado, para anunciarlo rápidamente, con medidas muy positivas para la Argentina y que van a tener un impacto bastante interesante en las áreas de producción. Así que quizás mañana mismo podremos hacer el anuncio”, dijo el jefe del Palacio San Martín al canal LN+.

Un acuerdo comercial con Estados Unidos podría incluir la exención o reducción de aranceles -hoy afectados por la tarifa base universal de 10% que implementó Trump- para varios productos argentinos. Distintos funcionarios argentinos trabajan desde hace meses en ese sentido para conseguir beneficios comerciales de parte de la Casa Blanca.