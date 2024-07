La Rioja: Ricardo Quintela limita el uso de las cuasimonedas y solo los funcionarios cobraron parte de su sueldo en “Chachos”

Escuchar

CÓRDOBA.- A siete meses de que la Legislatura le aprobara la emisión de cuasimonedas, “los Chachos”, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, los usa a cuentagotas. Si bien puede pagar hasta el 30% del salario de los estatales con los papeles, anunció que durante julio seguirá cancelando la totalidad del sueldo en pesos y sí, les dará el equivalente a $50.000 de un bono extra en Chachos. Hasta ahora, solo los funcionarios de más rango cobraron el mes pasado una parte en este Bono de Cancelación de Deuda (Bocade). Por eso, no hay prácticamente circulación en comercios; los que lo reciben lo usan para pagar impuestos o servicios al Estado.

Si bien la autorización de emisión alcanza a los $22.500 millones, hasta ahora se imprimieron US$9300 millones (el equivalente al 1,8% de la masa monetaria provincial del primer semestre). En circulación hay unos $40 millones. Hasta el 31 de diciembre la cuasimoneda da un interés del 17%.

Quintela justifica la emisión de la cuasimoneda en el “no envío de los fondos correspondientes a la provincia por parte del gobierno Nacional, la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias”. Lo que reclama es la “compensación” que La Rioja recibe por la quita de un punto de la coparticipación; la “deuda” era de $9300 millones a inicios de año.

Javier Milei y Quintela llevan varios cruces. “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo el Presidente, quien además irónicamente le dio la “bienvenida” a los bonos y enfatizó que la Nación no los rescatará.

Javier Milei replicó un posteo con críticas a Diego Brancatelli y Juliana Mengolini por el uso de la cuasimoneda Chacho, en la provincia de La Rioja Captura de Pantalla

Quintela busca tener perfil nacional. Periódicamente hace declaraciones fuertes sobre el gobierno nacional con el objetivo de ganar espacio. Por ejemplo, pone en duda que la gestión libertaria termine su período de cuatro años. Las últimas veces no logró respuesta de la primera línea mileista. “Inundar” La Rioja de cuasimonedas le implicaría revivir las protestas y manifestaciones callejeras de comienzos de año.

Juan Keulian, director del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, admitió a LA NACION que todavía no se ven cuasimonedas en los negocios: “Hay algo, muy poco. Seguramente con el pago del extra haya compras que no sean las más necesarias y empiecen a circular más. Venimos haciendo una campaña explicando que si se paga con uno de alta denominación y se gasta poco no se les dará el vuelto en pesos; otra cosa es pagar con uno de 50.000 una compra de 48.000″. Hay Bocades de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000; 20.000 y 50.000.

A comienzos de julio, sin que prácticamente ningún comerciante riojano viera los “Chachos”, hubo una campaña protagonizada por los periodistas Julia Mengolini y Diego Brancatelli mostrándose con los papeles y hablando de sus “beneficios”.