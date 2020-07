La ruta del dinero k: suspendieron por tercera vez el reinicio del juicio

Por problemas técnicos, el tribunal volvió a suspender el reinicio del juicio oral del caso conocido como "la ruta del dinero k", que estaba previsto para mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

Por tercera vez, volvió a suspenderse la reactivación del juicio oral por lavado de dinero del caso conocido como "la ruta del dinero k", que iba a reactivarse mañana.

El caso, que tiene al empresario Lázaro Báez como acusado central, no puede reanudarse, advirtió el Tribunal Oral Federal 4, por problemas técnicos no resueltos. "A la fecha no contamos con la plataforma digital para celebrar el debate oral y público en esta causa", advierte un resolución firmada ayer por el juez Néstor Costabel.

"No se ha avanzado en la solución de los inconvenientes que se presentaron, pese a la predisposición del Tribunal y las partes del proceso de realizar dos audiencias virtuales de prueba, en la que los resultados no fueron satisfactorios", afirmó el juez, que ordenó que se le pidiera al Consejo de la Magistratura una nueva audiencia de prueba "a la brevedad".

De acuerdo con la resolución de Costabel, la prueba debe hacerse "con la utilización de la plataforma Zoom sugerida por la Dirección General de Tecnología" para "poder constatar que la misma cubra las necesidades del Tribunal para la reanudación del juicio oral y público en la presente causa".

La resolución recuerda que "por las falencias técnicas constatadas se han tenido que suspender las audiencias que fueran fijadas para los días 24 de junio y 1 de julio pasados" y establece que "a idéntico puerto habrá de arribarse respecto a la audiencia próxima fijada para el 8 de julio". La nueva fecha establecida para el reinicio de las audiencias es el miércoles 22 de julio, de acuerdo con la resolución de ayer.

Entre los requisitos que había establecido el tribunal estaba que se garantizara que solo los autorizados puedan participar y que quede un registro audiovisual en el Centro de Información Judicial (CIJ) de cada audiencia, para asegurar la publicidad y la transparencia del juicio.

El juicio empezó el 30 de octubre de 2018 y se interrumpió por la feria judicial dispuesta por la pandemia. Los acusados son Lázaro Báez, que fue detenido por este caso, y otros 24 procesados, entre ellos, sus cuatro hijos. El presunto lavado que se investiga fue de 60 millones de dólares.