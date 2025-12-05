¿Se viene un festival de colocación de bonos? Más gobernadores podrían salir al mercado internacional

CÓRDOBA.- Después de ocho años la Argentina volverá a los mercados voluntarios de deuda; la expectativa del ministro Luis Caputo es lograr US$4.100 millones. La noticia era esperada desde el triunfo libertario en las elecciones legislativas, cuando empezó a caer el riesgo país y empresas privadas y algunas provincias comenzaron a buscar financiamiento en el mercado de capitales. El titular de Economía, incluso, empezó a flexibilizar la autorización de avales nacionales que requieren los gobernadores.

Hace 15 días hizo una colocación la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por US$600 millones, a una tasa del 7,8%, con aval nacional. Este jueves fue el turno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro colocó US$810 millones al 8,1% a nueve años. Todos los fondos se destinarán a infraestructura.

Hasta la salida de la Ciudad, solo Córdoba había captado US$725 millones en julio, un bono que incluso podría reabrir en los próximos meses. Fue la primera en salir desde diciembre de 2017, cuando se cortó esa posibilidad por los problemas macroeconómicos.

Otro que tiene aprobación de la Nación para buscar fondos afuera es el neuquino Rolando Figueroa. Por ahora, prefirió tomar líneas de organismos como la CAF, el BID y el Banco Mundial para rutas y obras verdes.

Desde la asunción de Diego Santilli en el Ministerio del Interior, una de las puertas que se abrió fue la agilización de los avales de Economía para que las provincias puedan usar su coparticipación como garantía de colocaciones en el mercado de capitales.

En Economía prefieren que los gobernadores se financien en el mercado local, ya que los fondos que invierten en mercados emergentes son compradores de bonos nacionales, subnacionales y privados, por lo que todos compiten para conseguir estar en sus carteras. De todos modos, Caputo aceptó no demorar tanto las firmas de los avales.

El Gobierno nacional prefiere que las provincias se financien en el mercado local. Las provincias buscan cubrir baches de financiamiento, muchas de ellas para infraestructura y algunas otras para gastos.

Para el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el acceso al financiamiento favorecerá la ejecución de obras de infraestructura Ricardo Pristupluk

Cuando el ministro visitó en Paraná al entrerriano Rogelio Frigerio, el gobernador dio una señal en ese sentido. Afirmó que la posibilidad de conseguir financiamiento permitirá a las provincias ejecutar obras de infraestructura.

Hasta ahora Chaco, que podría emitir un bono para recomprar el que está en el mercado y liberarse del peso del pago de capital y estirar los plazos, no avanzó todavía. Tampoco hay novedades del chubutense Ignacio Torres.

Salvo La Rioja, que está en default, todo el resto de los distritos podría sumarse a la colocación de bonos, claro que la tasa dependerá de los niveles de fortaleza que muestren sus números.

Con organismos internacionales

En marzo pasado, había salido la última tanda de autorizaciones para créditos con organismos internacionales. En ese momento, consiguieron avales la ciudad de Buenos Aires , Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Salta, Chubut y Chaco, por un total US$1.715 millones.

En ese menú estaban la Capital Federal, con US$300 millones para subterráneos, y Córdoba, con dos créditos, uno por US$250 millones para infraestructura hídrica, saneamiento, vial y otro por US$125 millones para el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba-

También aparecían Santa Fe con tres autorizaciones (uno por US$400 millones para infraestructura económica, productiva y social; otro por US$125 millones para el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, y uno por US$30 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier) y Salta con dos, uno por US$150 millones para tecnología e infraestructura para el desarrollo de la puna; y el otro por US$50 millones para el programa de Agua y Saneamiento.

Chubut quedó habilitada para US$145 millones para el programa de ampliación y optimización Regional Sur; Chaco por US$80 millones para el plan corredores de interconexión y US$40 millones para infraestructura, vial, hídrica y energética y Neuquén por US$20 millones para la finalización y puesta en marcha de la represa Nahueve.

En esta nueva etapa de diálogo con los gobernadores, también Economía impulsaría más el uso de estas líneas de préstamos para infraestructura.