Coronavirus: el PCR de Alberto Fernández dio positivo y se confirmó que tiene Covid-19

Cuando pasaron 16 horas desde que el presidente Alberto Fernández anunció en su cuenta de Twitter que había dado positivo un test de antígenos por coronavirus Covid-19, la Unidad Médica Presidencial emitió un comunicado en el que ratificó la información y dijo que el test de PCR confirmó que el mandatario contrajo el virus SARS-CoV-2.

“El día viernes 2 de abril del corriente año, el señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Ángel Fernández, tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3° centígrados y cefalea se realizó un test de determinación de antígeno para Covid-19 siendo positivo”, se indicó en el comunicado, de cuatro párrafos.

Luego, agregaron: “Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad”.

El texto, que lleva la firma de Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial, expresó: “Quiero transmitir que en el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario, quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad”.

Y, por último, cerró: “Se confirma el diagnóstico de infección por Covid-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida”.

La salud del presidente

Fernández habló ayer sobre su estado de salud, contó que se sentía bien y que solo tenía “tres líneas” de fiebre.

“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, destacó Fernández en diálogo con AM750 ante el debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada. “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”, enfatizó.

“Estoy aislado en la casa de huéspedes, no vienen ni los perros a verme”, ironizó Fernández, y explicó que su médico le permitió salir a caminar por la quinta de Olivos. “Me dijo: ‘Si te sentís con fuerza, ponete un barbijo y hacelo’”, aclaró.

Por su parte, el Instituto Gamaleya de Rusia, donde se desarrolla la vacuna Sputnik V que importa el país –y que se aplicó el presidente Alberto Fernández en enero- se manifestaron entristecidos por la noticia aunque garantizaron que “si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”.

“Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves”, fue la respuesta del instituto a través de la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V en Twitter.

A raíz del diagnóstico, el mandatario debió suspender el encuentro que tenía agendado para este sábado con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y acordaron hablar telefónicamenete a las 18. La finalidad de la reunión es que los mandatarios puedan intercambiar opiniones y analizar los pasos a seguir frente a la segunda ola de coronavirus. Por su parte, Larreta tiene previsto plantearle a Fernández la necesidad de dar una mayor “certidumbre” sobre la llegada al país de nuevas tandas de dosis de Sputnik V y Sinopharm.

LA NACION