escuchar

Durante la jornada de este domingo, Javier Milei, referente de La Libertad Avanza, se calzó la banda presidencial y se convirtió en el presidente de la Nación durante los próximos cuatro años. En una ceremonia que contó con la presencia de todo su gabinete, sumado a diferentes mandatarios de todas partes del mundo que asistieron al Salón Blanco de la Casa Rosada, el libertario protagonizó un día histórico.

Con su círculo íntimo a su lado, Milei encabezó en el Congreso el traspaso de la banda por parte de Alberto Fernández, el mandatario saliente, y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quienes participaron de este acto protocolar para luego despedirse y dejar al binomio Milei - Victoria Villarruel de cara a lo que será su gestión.

A su vez, Milei contó con el apoyo incondicional de Karina Milei, su hermana, y de Fátima Florez, su pareja y primera dama, quienes lo acompañarán durante su gestión. Como parte fundamental de su núcleo más cercano, ambas fortalecieron su relación en el último tiempo a sabiendas de lo que será un trabajo en conjunto.

La selfie entre Fátima Florez y Karina Milei Instagram (@soyfatimaflorez)

Así fue como, en las últimas horas, Fátima utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores, para publicar una storie junto a Karina. Ambas sonrieron para una selfie. Bajo el hashtag #CasaRosada, ambas mostraron un semblante de felicidad y alegría en medio de un día repleto de emociones.

Para completar este posteo que grafica la amistad entre las dos mujeres, la imitadora decidió agregarle un condimento más al elegir un tema musical. Con una amplia gama de opciones, Fátima se decidió por el tema “Stronger” de Britney Spears.

Dicho tema musical se estrenó en el año 2000 y es parte del CD llamado Oops!... I Did It Again, uno de los materiales de estudio más reconocido por el público y que ayudó, en parte, a catapultar a la fama a la artista estadounidense.

El presidente Javier Milei asumió este domingo como presidente de la Nación Gonzalo Colini - LA NACION

También, marcado por un tema musical que fue un eslogan de su campaña, Milei decidió comenzar su discurso en la Plaza de los Dos Congresos cambiando su registro de voz, como si estuviera entonando las estrofas de un tema. “¡Hola a todos!”, dijo en referencia a la canción de la banda de rock La Renga, “Panic Show”.

Emparentado con este hit musical de la banda nacida en el barrio de Mataderos, Milei lo escogió al hacer referencia al León, su apodo, el cual motivó a la militancia a hacer varias banderas al respecto de la melena de este animal salvaje. A su vez, adentrado en canciones del rock argentino, el actual mandatario del país también marcó su preferencia con la banda llamada La Beriso, autores del tema “Vamos por la Gloria” y el mismo también fue utilizado por el mandatario electo por su letra orientada a la superación.