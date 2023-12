escuchar

En la última edición de PH, Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff tuvo de invitados al modelo Iván Drago, a la actriz y bailarina Flor Vigna, al productor teatral Flavio Mendoza, a la actriz Iliana Calabró y al músico Mateo Sujatovich. La noche estuvo cargada de anécdotas laborales y personales, no obstante, la desconocida historia del líder de Conociendo a Rusia llamó la atención a más de uno.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff cuenta con un formato ideal para conocer en profundidad a las distintas figuras del país, ya que las preguntas son bastante directas y el protagonista tiene la posibilidad de desmentir o explayarse al respecto.

Este sábado por la noche, el conductor pidió que den un paso adelante a los invitados que se sintieron “sapo de otro pozo” en algún momento de sus infancias. Curiosamente, los cinco avanzaron y contaron su experiencia.

Cuando fue el turno de Mateo Sujatovich, hijo del músico Leo Sujatovich y líder de una de las bandas de rock nacional del momento, Conociendo a Rusia, contó una desconocida anécdota sobre sus días en España. “Me pasó cuando tenía 13 o 14 años, en el 2003, entre la crisis del país y personales, mi viejo dijo ‘tengo ganas de ir a tocar afuera y vivir afuera’. Mi vieja estuvo de acuerdo y nos fuimos a vivir a España”, introdujo.

Luego continuó: “En aquel país tuve varias experiencias de ‘sapo de otro pozo’, porque obviamente era extranjero. Hablar el mismo idioma me permitió estar bastante comunicado, pero no dejaba de ser otra cultura. Eso me costó mucho y también querer formar parte, porque yo me quería volver a vivir acá”.

En aquel momento, Andy, que contaba con la información, le preguntó si se había ido a probar en las divisiones inferiores del Real Madrid y el invitado lo confirmó. “Me fui a probar al Real Madrid. Yo le daba, viste, ‘tik, tik, tik’, pero es un montón. Por suerte después conocí la guitarra y me di cuenta de que tenía algunas aptitudes”, respondió.

Además, dio detalles de cómo fue aquel proceso que le sirvió para darse cuenta que el fútbol no era su principal vocación. “Fueron varios partidos, jugué tres y al cuarto me pareció demasiado. ‘¿Cómo es un escalón menos?’ Y me fui a jugar a una escuela del Real Madrid que era algo más tranqui que las inferiores. Jugué ahí un rato, que estaba buenísimo, pero era más chill”, concluyó.

En otro momento del programa, el cantante contó más de su vida y la de su familia fuertemente vinculada a la música. “Tu abuela, profesora de piano de Charly García, entonces este pibe, ¿qué iba a ser? ¿Abogado?”, indicó Andy en tono irónico.

“Mi abuela le dio clases a Charly cuando tenía 30 años, es decir, un Charly ya reconocido y súper pianista. Me parece que él en ese momento tiene la sabiduría de volver a tomar clases de piano, que a cualquier músico instrumentista le pasa. Mi abuela era muy buena (...) La tuve hasta el 2000 y yo soy del 91, o sea que fueron nueve años hermosos”. Con seis años, el músico aprendió a tocar “Mariposa Tecnicolor” de Fito Páez y, curiosamente, hace muy poco tuvo la posibilidad de tocar con el rosarino.