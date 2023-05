La curiosa contradicción de Alberto Fernández al contar una anécdota sobre la pandemia que lo emocionó

escuchar

Respiró hondo, como si quisiera evitar que la voz se le quebrara. Se repuso, bajó la mirada y susurró: “Uf, me emociona”. Alberto Fernández tomó un sorbo de té y siguió con la entrevista en la cocina de Mex Urtizberea: “Una señora me dejó un mensaje, decía: ‘Mi mamá primero murió por el Covid, después murió mi papá por el Covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendido. Gracias, Alberto’. Tremendo, tremendo”.

Pasaron 20 días de aquel relato conmovedor en Radio Nacional y el Presidente decidió contarlo otra vez, ahora en diálogo con Radio 10. Solo que en lugar de “una señora” el protagonista de la historia trágica durante los días de la pandemia era otro.

“Yo les voy a contar una cosa que conté el otro día”, empezó, en el estudio radial, delante del periodista Gustavo Sylvestre. Habló de “un chico” que le mandó un mensaje por redes sociales. “Empecé a leer el mensaje por Instagram y dije, uy, este me va a matar. Un chico de Mendoza, un hombre joven de Mendoza, un diseñador gráfico, que me decía: ‘Primero murió mi papá o mi mamá por Covid, a la semana murió mi papá o mi mamá por Covid. Quiero darle las gracias porque murieron en una cama digna, atendido con todo el esfuerzo de los médicos de la salud pública. Quiero darle las gracias por eso’. Y a mí me impresionó mucho porque me daba las gracias de ser alguien que había perdido a sus dos padres”.

¿Era una señora o un hombre joven? En la Casa Rosada dijeron a LA NACION que fue una confusión. Que el Presidente la mencionó como señora porque era un mensaje de Instagram que “no quedaba claro”, pero que después su autor, que se llama Jonathan Pivac Rodríguez, le mandó un correo electrónico a la portavoz Gabriela Cerruti. “Soy ‘la señora’ que le escribió por Instagram a Alberto. Me siento muy orgulloso de que el Presidente en el día de hoy haya mencionado mi comentario”, le escribió Pivac Rodríguez a Cerruti, según relataron en el Gobierno.

Después, el joven entró en contacto otra vez con el Presidente: cruzó mensajes que luego mostró en su cuenta de Twitter y hablaron por teléfono. Fernández contó hoy esa charla con el joven de Mendoza: “Me llamó y me contó que sus padres, ninguno de los dos sabía cuál había sido la suerte del otro, porque terminaban internados en lugares diferentes, murieron con una diferencia de una o dos semanas y ninguno se enteró de lo que le pasó al otro”.

Alberto me escribió. La historia de mis papás que cuenta la de muchas otras personas, entró en la historia. Tantas gracias a Mauro y a quienes hicieron posible. Un gesto humano que no podré olvidar nunca. https://t.co/sO3mtCMEjk — Jonathan Pivac Rodriguez (@naotementusiasm) April 25, 2023

En sus dos relatos, el Presidente insistió en un mismo mensaje político: reclamó crédito nuevamente por los contagiados de coronavirus que no murieron.

Aquel 24 de abril había dicho y después reafirmado por Twitter: “11 millones de personas se contagiaron de COVID-19 en la Argentina. 130 mil perdieron la vida, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la salud pública, más todos los que también se salvaron gracias a la vacuna”.

En la mañana de este viernes insistió: “Hay datos que la gente no tiene en cuenta, porque no se publicitan, no se explicitan. En Argentina se contagiaron 11 millones de personas y murieron 130.000. Nadie habla de las 10.870.000 personas que fueron salvadas por la salud pública. Nadie habla de eso. Y el sistema de salud pública nunca dejó de atender. Nunca en el sistema de salud pública, en ninguna provincia. Y los que lamentablemente murieron, Murieron atendidos”.

El presidente Alberto Fernández, durante la entrevista radial que concedió esta mañana ESTEBAN COLLAZO - Presidencia

Durante la entrevista volvió a recordar los momentos iniciales del brote de coronavirus, cuando todavía no se podía suponer la magnitud de la crisis. “Yo estuve en febrero del 2020 en Europa. Fui a Israel, me reuní con el Papa, me reuní con en aquel momento Conte, que era el primer ministro de Italia. Me reuní con Macron, me reuní con Pedro Sánchez, me reuní con Merkel. Era el final de febrero, debe haber sido 6 o 7 de febrero. De todos los que nombré, solo Merkel me dijo: ‘¿Usted está siguiendo de cerca lo que está pasando con ese virus de China?’ Y yo había hablado con Ginés. Febrero todavía, empezaba muy poquito a hablarse. A finales de febrero estalló en Europa y el 19 de marzo apareció en Argentina. Entonces hablo con Merkel y me dijo esto”.

La entonces canciller alemana -añadió- le dijo: “Préstele atención porque las consecuencias económicas que eso puede generar son enormes”. Relató que Pedro Sánchez, en España, le dijo que “había que volver a la Edad Media”, a la cuarentena. “Dije: ‘Qué horror’. Y el 19 de marzo me apareció acá”.

Massa y las PASO

En otros tramos de la entrevista de radio, el Presidente dijo que la economía sigue creciendo y ratificó su decisión de concluir su mandato el 10 de diciembre. “Hay muchos problemas en la Argentina y no puedo estar abocado a una campaña”. Además, respaldó la realización de una PASO dentro del Frente de Todos (FdT), algo que el ministro de Economía, Sergio Massa, califica como “error”, y sostuvo: “Si alguien quiere competir contra Cristina [Kirchner], no puedo impedirlo”.

El Presidente y los entrevistadores, en Radio 10 ESTEBAN COLLAZO - Presidencia

Respecto del pedido de Massa para unificar la oferta electoral del FdT, expresó: “Lo que Sergio ha dicho el otro día lo dijo siempre. Ahí tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él. Yo no creo que lo que desestabilice a la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna. Eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia ¿Cómo se entiende eso? Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo, por eso yo no lo sentí de ningún modo como un mensaje, como un apriete o lo que se diga. Simplemente no lo comparto. Lo que sí creo es que tenemos que nosotros debemos un mecanismo de organización democrática del espacio y se consigue con que la gente vote. No se trata de que nos sentemos tres o cuatro dirigentes y arreglemos qué pedazo de la lista se lleva cada uno”.

De esta forma, sostuvo frente al deseo de Massa de ser ungido como único candidato presidencial del FdT para evitar los eventuales conflictos que conllevaría una PASO: “Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. No creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO, porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y para gobernar. No está dentro del FdT el problema (...) Las PASO son una ley y hay que respetarla”. Luego, subrayó: “Hoy en día el mejor mecanismo para preserva la unidad se llama PASO”.

En ese contexto, le preguntaron si la vicepresidenta Cristina Kirchner también debería competir en una PASO de decidir presentar su candidatura, a lo que contestó: “Es que yo no soy el que decide quiénes van a participar. Los que quieren participar, que participen. Y si Cristina quiere participar tiene más que legitimidad para hacerlo. Le sobra legitimidad para hacerlo. Y si nadie se quiere presentar frente a Cristina... bueno, veremos qué sucede. Pero si alguien quiere competir contra Cristina, no puedo impedirlo”.

