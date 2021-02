La madre de Malena Galmarini y su exesposo Fernando fueron considerados por la oposición como otro caso de irregularidades en la vacunación Fuente: Archivo

Esta semana, LA NACION confirmó que Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se vacunaron contra el coronavirus en enero. Fue la titular de PRO, Patricia Bullrich, quien dio a conocer el dato como un nuevo caso de irregularidades en la vacunación, aunque Durrieu dio hoy otra versión sobre lo ocurrido: que se inscribieron tempranamente, además de ser ella personal de salud, y que el calendario es desparejo.

"No hay nada por izquierda en todo esto", aseguró en diálogo con Radio Con Vos la madre de la titular de Aysa, Malena Galmarini, quien consideró que, en el trasfondo, "había que buscar un caso para hacerle daño a Sergio y a Malena". En cuanto a cómo se dieron los hechos, la médica especialista en Salud Pública contó: "Me inscribí cuando recién se había abierto la página, ayudé a inscribir a todo el mundo, hice campaña para que se inscriban. Estaba dentro del grupo al que le tocaba vacunarse, no hay ninguna cosa irregular en esto".

La mujer, de 70 años, dijo que se mezcla lo que ocurre en la Ciudad con lo que acontece en otras jurisdicciones del país y añadió: "Yo soy médica, entonces entraba en el grupo de personal de salud. En segundo lugar, las campañas no son parejas, entonces razonablemente alguien a quien no lo vacunaron en Capital o en Chaco dice '¿por qué la vacunaron a ella y en mi hospital no terminaron de vacunar a los médicos?'. Entiendo eso perfectamente".

Darrieu indicó que fue ella quien inscribió a su exmarido de 79 años, quien tiene un marcapasos, para vacunarse. "Por eso tiene la inscripción el mismo día, a veces la gente tiene dificultades para manejarse por Internet. Es lógico que junten grupos familiares o citen a las personas que tienen algo que ver entre sí y eso no tiene nada de irregularidad. Fernando cumple con todos los requisitos para estar entre los primeros vacunados", consideró.

A su vez, señaló que fueron convocados "cuando estaban terminando de vacunar al personal de salud y ya habían empezado a vacunar a los que seguían en la lista". En cuanto a ello, dijo: "Les recuerdo que el primero de enero todavía había muy poca gente inscripta, no hay nada raro en todo esto".

La exdiputada nacional comentó que Bullrich conocía la forma en que se inscribieron. "El dato lo sacan del registro, no hay nada por izquierda en todo esto. Lo que hay es una intención de hacer daño, y me pueden hacer daño relativamente, el problema es que dañan la credibilidad y eso hace mucho daño a la salud pública", dijo. "Patricia Bullrich me conoce perfectamente, sabe que soy médica. No me extraña, es una manera de hacer política", insistió.

Darrieu consideró "un error" el aval del exministro de Salud Ginés González García para la vacunación de una decena de personas en el Ministerio de Salud y a otras tantas sin respetar el esquema de vacunación, despegándose de esa lista, pero expresó: "Tenemos vacunas gracias al esfuerzo que han hecho en el Ministerio de Salud de la Nación. No voy a negar responsabilidades a nadie; tampoco quiero crucificar a un ministro, que fue un gran ministro, por errores. Le costó el cargo, creo que se equivocó mal, no debió haber permitido vacunar a estas personas".

En una referencia indirecta a Jerónimo Moyano, el hijo del líder camionero Hugo Moyano, que fue inoculado con la Sputnik V, y a funcionarios jóvenes del gabinete nacional, señaló como "horrible" la vacunación de "alguien que tiene 20 años", pero sí entendió como "razonable" que el equipo que rodea al presidente Alberto Fernández haya recibido su dosis.

