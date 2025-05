La tirantez entre Cristina y Kicillof se mantiene, pero no descartan una unidad forzada

En la interna que sacude al peronismo bonaerense, protagonizada por la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, las tensiones son más fuertes que los llamados a la unidad, pero un entendimiento sustentado únicamente en la necesidad electoral se vislumbra como posible.

Los dos bandos en pugna volvieron a exhibir sus diferencias a partir de intereses encontrados en el debate por la reelección indefinida para legisladores e intendentes, y quedaron lejos de consensuar. También hay posibles candidatos listos para saltar a la cancha electoral en caso de falta de acuerdo.

Al promediar la semana pasada, el miércoles por la noche, se canceló una sesión en el Senado bonaerense en la que el cristinismo buscaba rehabilitar la reelección indefinida para los legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Los aliados de Kicillof querían extender el beneficio a los intendentes, a los que consideraban “castigados” por el proyecto del cristinismo, dado el apoyo mayoritario que brindaron a Kicillof en la interna.

La intención del gobernador generó interferencias en el bloque del Senado y, luego de una reunión con presidentes de bloques, la jefa de la bancada de Unión por la Patria, Teresa García (cercana a Cristina), impulsó suspender la sesión especial, que estaba programada para el jueves. Sin embargo, la temática de la reelección puede revivir en los próximos días, según coincidieron fuentes peronistas consultadas por LA NACION.

“No juntaron el quorum, lo podrían haber juntado si hacían una sesión ordinaria [la convocada era una especial] con distintos temas. Ninguno de la oposición quiso escracharse dando quorum”, indicó un hombre del justicialismo en la Legislatura que se preguntó “con qué necesidad” Kicillof buscó impulsar la reelección indefinida de los intendentes (a diferencia de los legisladores, que tienen su posibilidad de renovar limitada por ley a partir de esta elección, a los jefes comunales recién les recaerá en 2027 la prohibición de encadenar más de dos mandatos).

El encontronazo en el Senado dejó huellas en la interna. “Estamos sin diálogo y en conflicto permanente. Ya perdieron con las [elecciones] desdobladas, la suspensión de las PASO y los plazos, y ahora vienen con la reelección de legisladores, sin los intendentes. O considerás que la limitante es la voluntad general o estás en algo extraño. Es un castigo a los intendentes que están apoyando a Axel”, sostuvo un dirigente que respalda a Kicillof.

Más allá de las diferencias por las reelecciones, la palabra unidad aún se cuela en las especulaciones electorales de los dos sectores.

Al hablar de posibles candidaturas en la provincia, la misma fuente alineada con Kicillof indicó: “Hay que dar una vuelta de página a la lógica de la discrecionalidad exagerada [para definir los nombres de los candidatos]. Fue 90% discrecionalidad y 10% territorialidad, queremos invertir eso”. Y añadió: “Cristina sabe que no puede ser candidata contra Axel en la tercera sección. En la nacional, hay sobrados elementos para la unidad contra [Javier] Milei; en la provincia, Cristina sale al salvataje de Máximo Kirchner y La Cámpora, que gozan de nulo consenso. El objetivo es sacar a Milei en 2027, con la idea de futuro que es Axel. La gente no vota con el libro de historia en la mano, vota con el recibo de sueldo”.

Al ser consultado sobre posibles candidatos en un escenario sin unidad, un dirigente cercano a Cristina señaló que “falta mucho” y que es algo que “nadie está evaluando”. Y destacó: “Lo que sí se está trabajando es en conversar con todos los sectores, porque nosotros entendemos que solo somos competitivos en unidad”. Una fuente de la Legislatura bonaerense vinculada al mismo sector coincidió: “Bregamos por la unidad, no hay ánimo de ir separados. Pasó el desdoblamiento, los plazos, hay gestos desde este lado por la unidad”.

Afiches de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Palermo

Un articulador de Kicillof aseveró que en las listas de candidatos “tiene que haber una reconciliación con el territorio, con una fuerte presencia de los intendentes, que se la jugaron bancando a Axel contra Milei”. El modo de conformar esas nóminas de postulantes en la provincia de Buenos Aires, según otro de los impulsores del gobernador en la interna, debe comenzar a debatirse. “Son cosas que hay que discutir si queremos un frente de unidad, porque la unidad no es una foto”, remarcó la fuente.

“Veo unidad, a las piñas. No hay paño para ir separados”, sintetizó un concejal del conurbano que trabaja en el armado del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que lanzó Kicillof.

Reforzó este debate que cruza al peronismo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof. “Se habla todo el tiempo de la unidad. En 2019, hicimos la unidad y electoralmente nos fue bien. Fue una unidad electoral y no política.El resultado del último gobierno nacional peronista no fue bueno y fue en unidad. La unidad puede ser una condición necesaria y tiene ser una unidad que no duela.Se decía ‘unidad hasta que duela’; nos sigue doliendo la unidad de 2019.Ojalá que haya una foto de Axel, Cristina y los referentes del peronismo luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro, no un rejunte electoral. Si vamos a hacer un rejunte electoral, no tiene mucho sentido”, subrayó el ministro bonaerense.

Todavía en carácter preliminar, algunos nombres de posibles candidatos aparecen en la grilla de posibilidades. En las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en total, repartidos en las ocho secciones electorales bonaerenses (además de 1097 concejales y 401 consejeros escolares). Cristina Kirchner ya hizo saber su intención de postularse a diputada provincial por la tercera sección.

En el campamento de Kicillof, en tanto, suenan como candidatos probables para encabezar las boletas seccionales el ministro de Obras Públicas provincial, Gabriel Katopodis (en la primera sección); en la tercera sección, algún representante de La Matanza (como la vicegobernadora Verónica Magario); en la quinta sección, el diputado provincial Gustavo Pulti o Gustavo Barrera (intendente de Villa Gesell), mientras que para la octava, dos fuentes del armado kicillofista coincidieron en identificar al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, como una posibilidad.

En las secciones primera, cuarta, quinta y séptima se elegirán senadores; en la segunda, tercera, sexta y octava, diputados.