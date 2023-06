La tropa bonaerense de Scioli asegura que supera la cantidad de avales y se prepara para una carrera de obstáculos

escuchar

El armado de la estructura que necesita Daniel Scioli para sustentar su precandidatura presidencial cuenta con avales suficientes. Así lo aseguran fuentes que se encargan de supervisar esa recolección en la provincia de Buenos Aires. No obstante, están alertas ante cambios de última hora en las exigencias que se soliciten para esos apoyos o en el piso de votos solicitado para integrar las listas.

En el sciolismo aseveran que están “desbordados de avales”, y describen que los procesan con cuidado para evitar impugnaciones. Al espacio liderado por el embajador en Brasil llegan los rumores de posibles cambios de reglamentación para trabar la postulación, impulsados desde el massismo y el kirchnerismo. “No nos podemos subir a los rumores. Daniel sigue llamando a dirigentes políticos”, plantea una fuente del sector.

Uno de los obstáculos que algunas fuentes sciolistas mencionan puede estar en el porcentaje de votos que funcione como piso para colar candidatos en las listas definitivas. Un dirigente de este sector advierte que, en caso de que “pongan el 40%, se irá a la Justicia”.

Scioli saluda al exsecretario general de la UOM Antonio Caló, este lunes, en un acto en el club Bristol, en Parque Patricios Prensa Scioli

“Están poniendo trabas. Una de las más complicadas es la del piso del 40 o 45% y, si llegás al 40%, que te den el lugar 10º o 11º de la lista, en lugar del cuarto, que es el que correspondería. Es una clara idea de proscripción”, dice una fuente provincial de buena sintonía con Scioli. “El kirchnerismo y Massa hoy son lo mismo”, contesta la fuente ante la consulta sobre el origen de las trabas que comenta.

La procedencia de los avales genera una luz de alarma. “Si me dicen que el 25% de los avales tienen que ser del Frente Renovador, yo no sé cuántos afiliados tiene. Sería una locura. O si me plantean que tiene que haber un porcentaje de Nuevo Encuentro o de Kolina, ¿Dónde están esos padrones?”, se pregunta la fuente consultada.

“Recibimos versiones de que, políticamente, no hay relato para que no haya PASO. Entonces, nos hacen llegar desde terceras líneas que van a intentar reglamentar para que no compitamos. Pero no hay margen, estamos siendo muy prolijos desde hace un mes, cuando empezamos”, aevera un dirigente sciolista.

Según pudo saber LA NACION de fuentes que trabajan para el exgobernador bonaerense en la suma de avales, han reunido “72 mil” para la categoría presidente y vicepresidente. Ese número más que duplica los necesarios, que son “35 mil”, informan las mismas fuentes. En las categorías nacionales (además de presidente y vice, legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur), los avales “son afiliados al PJ”, puntualizan en el espacio . “Lo estamos haciendo de esta manera para no tener inconvenientes después”, explica un dirigente que aclara que para las candidaturas bonaerenses pueden sumarse avales de no afiliados.

En la tropa sciolista bonaerense apuntan que están dedicados al ordenamiento de avales, que llegan en cajas a las oficinas de Scioli. “Estamos haciendo el proceso de carga y dividiendo por provincia y municipio. Nos queda ordenar esa estructura de avales. Los tenemos que tener en papel y en soporte digital; tenemos que tener las copias de los documentos y las planillas”, enumeran.

En tanto, para la precandidatura a gobernadora de Victoria Tolosa Paz también aseguran tener los avales necesarios. Argumentan en el espacio que comparten el embajador y la ministra de Desarrollo Social que esa postulación cosechaba “56 mil” avales hasta el último fin de semana y que los necesarios son “27.800″.